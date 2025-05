Quantas etapas de skincare você realmente precisa, segundo médicas

Para aqueles que apreciam cuidar da pele, tem sido impossível “rolar” o feed nas redes sociais sem encontrar longos vídeos com a rotina de skincare dos influencers. Produtos para limpar, hidratar, esfoliar… A lista é grande. Mas, afinal, qual a quantidade de etapas necessária quando o assunto é cuidados com a cútis?

Segundo especialistas, o número ideal é até quatro passos. De acordo com a dermatologista Olívia Fornazier, ao menos três delas são essenciais: higienização, hidratação e proteção, sendo necessário considerar o tipo de pele na hora de selecionar cada produto.

O essencial são três etapas de skincare

A especialista explica que a técnica promove maior hidratação à pele

É fundamental identificar qual o seu tipo de pele

A hidratação é uma etapa essencial nos cuidados com a pele

Alguns nutrientes e vitaminas têm o potencial de estimular a produção de colágeno e, consequentemente, beneficiar a pele

Enquanto a higienização é responsável por remover os resíduos e impurezas da pele, o hidratante irá auxiliar a reter água na derme. Já o uso diário do protetor solar será essencial para a fotoproteção da pele. “Uma dica: peles com qualquer tipo de mancha deve priorizar sempre filtros físicos com cor”, orienta Fornazier, que atua na Klini Saúde.

Para cada pele, uma rotina

Além de limpar, hidratar e proteger, é importante personalizar a rotina de acordo com o tipo de pele. A dermatologista Mariana Souza explica que é fundamental respeitar as características específicas de cada uma, para garantir o equilíbrio da barreira cutânea e prevenir disfunções dermatológicas.

O ideal, de acordo com a profissional, seriam quatro etapas, com a adição do tônico. O produto equilibra o pH da pele, melhorando a absorção dos ativos subsequentes.

São elas:

Pele oleosa: uma limpeza feita com um gel ou espuma que contenha ativos seborreguladores, como ácido salicílico, funciona para esse tipo de pele. O tônico precisa de fórmulas adstringentes para o controle da oleosidade.

Já para hidratantes, opte por aqueles com textura oil-free ou gel-creme, não comedogênico. Por fim, escolha um protetor solar com fórmulas oil-free ou toque seco para minimizar o brilho ao longo do dia

Pele seca: Souza indica o uso de sabonetes sindet ou leites de limpeza para preservar a barreira lipídica. Já o tônico pode ser uma loção hidratante ou calmante, sem álcool.

Por fim, utilize um hidratante emoliente rico em manteiga de karité, óleo de semente de uva ou pantenol. “Para o protetor solar, opte por fórmulas hidratantes com FPS, que evitam o ressecamento”, indica.

Pele mista: a pele mista é caracterizada pelo excesso de oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo). Por isso, a sugestão da dermatologista é o uso de gel ou espuma suave para equilibrar a oleosidade da zona T sem ressecar as áreas secas.

O tônico pode ser sem álcool, com ação equilibrante. A etapa de hidratação pode ser separada, com um gel-creme na zona T, e um creme leve nas áreas secas. Já para o protetor, tente um com textura oil-free ou toque seco para controle do brilho.

Pele sensível: caracterizada por vermelhidão e irritação, o ideal seria aplicar sabonetes dermatológicos sem sulfato e com ativos calmantes nesse tipo de pele. O tônico recomendado seria uma água termal, ou loções à base de camomila ou centella asiática.

Enquanto na etapa de hidratação, priorize produtos com fórmulas hipoalergênicas, sem fragrância e com ceramidas. “Para o protetor, opte por filtros físicos ou minerais para minimizar o risco de reações alérgicas”, sugere Souza.

Evite pecar por excesso!

Etapas adicionais? Somente com orientação de um dermatologista. Souza adverte que elas só podem ser incorporadas conforme a necessidade da pele ou de algum tratamento específico.

O cuidado é importante, pois o excesso de produtos pode ser prejudicial, causando obstrução dos poros por acúmulo de produto, desencadeando acne ou formação de comedões ou aumentando a sensibilização cutânea.

“A aplicação excessiva de ácidos, esfoliantes ou fórmulas adstringentes pode provocar irritação, vermelhidão e descamação”, alerta a especialista, que atua na clínica Lougue Vie.

O uso indiscriminado de produtos também pode desequilibrar a barreira cutânea, comprometendo a função de barreira – o que irá favorecer a perda de água e a entrada de agentes irritantes.

Por isso, priorize uma rotina enxuta, com produtos essenciais e respeitando o tempo de adaptação da pele a novos ativos.