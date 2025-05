Quanto Luiza Ambiel cobra para aparecer nua? Atriz lucra alto com conteúdo adulto

Luiza Ambiel ressignificou a própria carreira aos 53 anos. Isso porque a ex-Banheira do Gugu entrou para o ramo do conteúdo adulto e agora vende vídeos e fotos completamente pelada na internet. Mas você sabia que a atriz ganha uma fortuna com isso?

Quanto Luiza Ambiel cobra para aparecer nua?

Assim como muitos influenciadora +18, Ambiel utiliza a plataforma brasileira Privacy, que disponibiliza planos de assinatura de R$ 5 até R$ 300 por mês. A ex-A Fazenda optou por oferecer suas imagens por um valor mediano de R$ 19,90, o mesmo cobrado por outras grandes estrelas do mesmo site como Andressa Urach e Mari Ávila.

Ainda há opção de fazer assinaturas conjuntas de 3 e 6 meses. Na primeira, o assinante arca com um total de R$ 59,70, já a semestral custa R$ 119,40. Até o momento, Luiza já possui mais de 4 mil imagens na plataforma, além de mais de 1 posts conversando com seus admiradores. “COLOQUEI PRA F*DER”, diz a biografia da famosa.

Luiza Ambiel grava filme adulto ‘pele na pele’ com ator ‘gigante’

Na noite desta quinta-feira (29), Luiza Ambiel usou as redes sociais para revelar que gravou um novo filme adulto com Jefão, ator conhecido do segmento e que já botou medo na eterna musa da banheira do Gugu por causa do membro avantajado que possui.

“Olha a cara da mulher! Pele boa. Mulher toda vermelha, né? Coisa boa. Falando em coisa boa, dá uma olhada aqui”, declarou a famosa, que estava deitada na cama ao lado do artista pornô. “Olha a cara do homem”, ironizou o sarado. “Feliz?”, indagou Luiza. “Rapaz, pra quem não entendeu, ‘pele na pele’ já fala tudo, né?”, apontou o homem. “É pele na pele. E não pode não ver porque se deixar, os dois aqui, duas horas, né? Se deixar…”, brincou Ambiel. “Se deixar vai longe”, concordou Jefão. Leia mais!