Quanto Marina Ruy Barbosa recebeu para ficar loira? Cachê é milionário!

A repercussão foi imediata. Fãs e colegas de profissão lotaram os comentários com elogios. Larissa Manoela foi uma das primeiras a reagir: “Está maravilhosa”.

Além da transformação, um dos temas que dominou as redes foi o possível cachê recebido por Marina para adotar o novo tom. Durante o programa “Fofocalizando”, os apresentadores discutiram valores especulados online, que chegaram a R$ 80 milhões. O jornalista Leo Dias, porém, estimou que o contrato gire em torno de R$ 10 milhões, especialmente por coincidir com a presença da artista no Festival de Cannes, na França.

Procurada, a assessoria da TRUSS, empresa do Grupo Boticário, informou que não divulga informações financeiras relacionadas às campanhas e não confirmou nenhum valor. “O Grupo não abre investimentos. Qualquer valor divulgado é mera especulação”, afirmou em nota.