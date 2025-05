“Quarta de Quebra”: evento que reúne artistas autorais do rap acreano ocorre hoje no Studio Beer

A cena do rap autoral de Rio Branco ganha mais um espaço de expressão nesta quarta-feira (21), com a realização do evento “Quarta de Quebra”, no Studio Beer. A proposta é simples, direta e potente: rima, batida e rebeldia em plena quarta-feira, unindo artistas locais em uma noite de protesto e celebração da cultura hip hop.

Entre as atrações confirmadas estão nomes de peso da cena acreana como GJN, Kaemize MC, Spartakus, DJ Demeno e MAG, prometendo um line-up diverso e carregado de identidade. O evento começa às 19h30min, e a entrada custa apenas R$ 10,00.

A iniciativa é uma realização do artista Glauber Jansen – GJN, tecnólogo em Gestão Pública, músico acreano que atualmente reside no Espírito Santo. GJN aproveita o evento para lançar o single do seu próximo EP, trazendo ao público uma amostra do novo trabalho que carrega influências da vivência nordestina e da realidade urbana brasileira.

O “Quarta de Quebra” surge como uma proposta independente que busca fortalecer a cultura urbana e abrir espaço para vozes que muitas vezes não encontram visibilidade nos grandes palcos. Com uma proposta crítica e autêntica, a noite também será marcada por beats pulsantes e letras que tratam de realidade, resistência e vivência periférica.

O evento será realizado no Studio Beer, conhecido por apoiar produções culturais alternativas na capital acreana. A expectativa é de que o público compareça em peso para prestigiar os talentos locais e fortalecer o movimento.