Que frio: com neve e geadas, termômetros podem chegar a 3ºC; veja onde

A onda polar que atingiu o Brasil na última quarta-feira (28/5), e trouxe a primeira neve do ano ao país, deve atingir seu pico nesta sexta-feira (30/5), com temperaturas ainda mais baixas em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a geada deve se espalhar de forma ampla por boa parte do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, todo o estado do Paraná, centro-oeste de São Paulo, sul de Minas Gerais e sul de Mato Grosso do Sul.

Conforme o órgão, algumas capitais também podem registrar novos recordes de baixas temperaturas. As mais baixas devem ser:

Porto Alegre – mínima de 6°C

Florianópolis – mínima de 11°C

Curitiba – mínima de 3°C

São Paulo – mínima 10°C

Campo Grande – mínima de 10°C

No Rio de Janeiro, a expectativa é de que a mínima seja de 14°C, enquanto em Cuiabá os termômetros devem registrar 16°C.

Avanço da frente fria

Segundo o Climatempo, a maioria das massas de ar frio que chegam ao Brasil passa mais tempo no oceano, o que “enfraquece o poder de resfriamento”, diferente desta massa de ar continental, que apresenta “potencial de resfriamento muito maior”.

Com o avanço desta massa polar, veja como fica o tempo em cada uma das regiões brasileiras:

Sul

O tempo deve ficar firme na região nesta sexta. Não há previsão de chuva e o destaque fica para as baixas temperaturas, que devem se manter com o pico da onda de frio previsto.

Sudeste

O sol volta a predominar em boa parte da região, com alta chance de geada no sudoeste, centro e oeste paulista. No Espírito Santo, no nordeste de Minas Gerais e a faixa central do Rio de Janeiro, o deslocamento da frente fria favorece a ocorrência de pancadas de chuva.

Centro-Oeste

O tempo firme também predomina em toda a região. As temperaturas seguem baixas, principalmente durante a parte da manhã. Não há previsão de chuva para nenhum dos estados da região.

Norte

Há previsão de chuva para o norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, com alerta para temporais. Na faixa central do Amazonas e do Pará, o sol predomina, mas com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Nas demais áreas, o tempo segue firme, com destaque para o predomínio do sol.

Nordeste

A chuva segue concentrada desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Na costa norte, há previsão de pancadas isoladas.