Quem é Maria Beraldo? Conheça cantora que casou com filha de Débora Bloch

Neste fim de semana, um casamento intimista em São Paulo chamou atenção: a cineasta Júlia Anquier, de 32 anos, filha da atriz Débora Bloch e Olivier Anquier, oficializou sua união com a cantora e instrumentista Maria Beraldo, de 37 anos. Mas afinal, quem é a cantora?

Quem é Maria Beraldo, nora de Débora Bloch?

Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Maria Beraldo é muito mais do que a ‘nora de Débora Bloch’. Com formação acadêmica sólida, graduação e mestrado em música pela Unicamp, ela construiu uma carreira respeitada no cenário musical brasileiro.

Já se apresentou ao lado de nomes como Elza Soares e Arrigo Barnabé. Foi justamente por um convite deste último que Maria se mudou para São Paulo, em 2013.

“Me mudei pra São Paulo em 2013 por causa do convite de Arrigo pra que eu fosse uma das integrantes de sua nova banda. Sem dúvida, ter podido estar assim tão perto desse compositor que transforma a história da nossa música, foi um divisor de águas na minha vida. Meu jeito de fazer, pensar e ouvir música nunca mais foi o mesmo”, contou Maria em uma publicação no Instagram.

Quais são os destaques da carreira de Maria?

Em 2018, Maria lançou seu primeiro álbum solo, Cavala, que foi amplamente aclamado pela crítica e entrou na lista dos melhores do ano. Sua obra se destaca pela fusão de elementos experimentais com letras fortes e pessoais.

Em outubro de 2024, ela lançou o disco Colinho, que vem sendo apresentado em shows por diversas cidades do país.

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu na casa do casal, com a presença apenas de amigos e familiares mais próximos. Estavam lá o avô da noiva, o ator Jonas Bloch, o irmão Hugo, de 28 anos, e o produtor português João Nuno Martins, companheiro de Débora desde 2019.

O chef Olivier Anquier, pai de Julia, também marcou presença, acompanhado da filha mais nova, Olivia, de 8 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Adriana Alves, que não compareceu ao evento.

Num vídeo postado nas redes sociais, Olivier descreveu o momento com emoção: “Débora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento de Julia, nossa primogênita, com a linda e excepcional Maria. Um momento emocionante, que reuniu e uniu para sempre duas famílias”.

Após a troca de votos, os convidados curtiram uma festinha animada, com música ao vivo e dança na sala. Julia e Maria já dividiam o mesmo teto há quase três anos, e selaram a união com um beijo apaixonado. Foi o tipo de celebração que transbordou autenticidade e carinho.