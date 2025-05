Quem é o empresário apontado pela PF como líder de grileiros no Pará

Um dos nove presos preventivamente pela Polícia Federal (PF) na semana passada durante uma operação contra um esquema de grilagem no Pará foi Debs Antonio Rosa, apontado como o líder do grupo criminoso que atuava no estado.

Identificado como “produtor rural”, Debs é um dos proprietários da Fazenda Talismã, situada na margem da rodovia transamazônica, em Vitória do Xingu (PA). A fazenda é uma propriedade que “integra agricultura e pecuária”, segundo a própria página do local no Instagram.

A organização da qual Debs faria parte, segundo a corporação, é especializada em fraudes fundiárias, grilagem de terras da União, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.

Segundo a PF, Debs seria figura central do esquema, liderando as operações e coordenando as ações dos demais envolvidos, além de ter vínculo de parentesco com outros investigados no caso.

“Sua rede de influência familiar e suas conexões com outros membros da organização fortalecem sua posição de liderança e sua capacidade de perpetuar suas atividades criminosas”, afirma a PF em representação à qual a coluna teve acesso.

A corporação também ressalta que ele teria um “vasto histórico criminoso, estando envolvido em diversos conflitos agrários no estado do Pará”. Segundo a representação, seu histórico criminal é “extenso e diversificado”, incluindo suspeitas de crimes como homicídio, roubo, falsidade ideológica, estelionato, entre outros.

A exemplo, é citada na representação uma identidade falsa criada por Debs, com outro CPF sob o nome de Debys Antonio da Rocha. O objetivo, segundo a investigação, seria “ocultar a propriedade dos bens provenientes de infrações penais, bem como dificultar sua responsabilização criminal”.

O fato foi utilizado pelos agentes para argumentar perante o juízo pela prisão preventiva de Debs, uma vez que, considerando a gravidade dos crimes pelos quais ele é acusado, “bem como a possibilidade de fuga devido ao uso de identidade falsa”, a prisão preventiva seria “essencial”.

A corporação também aponta para uma suposta discrepância entre o estilo de vida de Debs demonstrado nas redes sociais, com a compra de veículos de luxo e equipamentos agrícolas de alto valor, com a sua renda declarada.

“Tais aquisições, documentadas em redes sociais e registros públicos, destacam a discrepância entre seu estilo de vida, repleto de ostentação, e suas fontes de renda legítimas”, afirma a PF.

Fazenda Talismã

Um dos exemplos citados pela PF sobre sua “ostentação” é um evento, em julho de 2023, realizado na Fazenda Talismã. Na data, foi promovido um show com a dupla sertaneja “Bruno e Barreto”, do sucesso “Farra, Pinga e Foguete”.

De acordo com a apuração, o evento foi “regado a farto churrasco, preparado no estilo fogo de chão, do qual participaram, gratuitamente, apenas pessoas convidadas”. O show foi registrado na rede social da Fazenda.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Imagens publicada no Instagram da Fazenda Talismã sobre o show de Bruno e Barreto, em julho de 2023

Reprodução/redes sociais 2 de 2

Imagens publicada no Instagram da Fazenda Talismã sobre o show de Bruno e Barreto, em julho de 2023

Reprodução/redes sociais

Em publicação no Instagram, o perfil da Fazenda Talismã fez uma publicação, em 20 de julho daquele ano, agradecendo aos presentes no evento. “Obrigado a todos que participaram, ajudaram e cooperaram pra que este evento tenha acontecido com alegria, paz e tranquilidade”, escreveu.

Para além da recepção de artistas, a Fazenda dedicada à atuação no agro, de acordo com a PF, tem fortes indícios de também ser uma área grilada.

A PF afirma que a fazenda, localizada na BR 230, Km 9, é composta por 4 registros de Cadastro Ambiental Rural (CAR), todos pertencentes ao núcleo familiar de Debs.

Operação contra grilagem

A investigação teve início em 2023 pela Polícia Federal em Altamira (PA). Segundo a corporação, o grupo atuava em uma rede criminosa organizada e com um modo de atuação “meticuloso”. Foram reveladas, por exemplo, “fraudes estruturadas” em cartórios de registro de imóveis.

Foram identificados o uso de documentos falsificados, registros baseados em títulos forjados e a atuação de agentes públicos e privados no esquema, que atuariam na “confecção de escrituras públicas falsas, a inserção de dados fraudulentos em sistemas cadastrais oficiais e a posterior comercialização de imóveis grilados”.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

da PF durante operação contra fraudes fundiárias no Pará

2 de 2

Carro da PF durante operação contra fraudes fundiárias no Pará

Reprodução/PF

O esquema incluía ainda falsificação de processos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), simulação de transações imobiliárias, registros indevidos em cartórios e obtenção de financiamentos rurais com garantias baseadas em propriedades griladas.

A partir das apurações, foi deflagrada em 21 de maio a primeira fase da Imperium Fictum, que mobilizou centenas de agentes e resultou no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará.

Os mandados foram cumpridos no Pará e em outros sete estados, além do Distrito Federal. Como mostrou a coluna, além das prisões e buscas, a Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de R$ 608 milhões dos investigados.

Defesa

A coluna entrou em contato com a defesa de Debs, informando sobre o teor da reportagem. No entanto, o advogado disse que se manifestaria apenas nos autos do processo.

“Defesa se faz no processo; não na mídia. Esta já o condenou!”, disse à coluna.