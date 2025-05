Quem é o filho de Latino acusado de agressão e vícios pelo cantor

Latino acusou o filho Guilherme Rocha, mais conhecido como Namentti, de agressão e de ser dependente químico. O rapaz tem 26 anos, já tentou ser cantor e é filho do famoso com Verônica Rodrigues. No Instagram, o jovem de 26 anos conta com pouco menos de 10 mil seguidores.

Latino reconheceu a paternidade de Guilherme quando o rapaz tinha 18 anos, após um teste de DNA. Entretanto, o jovem já sabia que era filho do cantor desde os 14. Ele tentou carreira como cantor e compositor e até chegou a participar do clipe de Se Beber Não Case, lançado por Latino em 2022.

Latino tem relação conturbada com o filho

Latino afirma ter ajudado o filho de várias maneiras, oferecendo moradia e emprego, mas o rapaz demonstrou falta de vontade de trabalhar e problemas de dependência química.

O cantor também disse que o filho estaria o extorquindo com ameaças de expor toda a situação dele à imprensa e que, por isso, teria cortado qualquer ajuda financeira.

Segundo o relato, o artista só teria tido conhecimento da paternidade desse filho quando o jovem tinha 18 anos e após, exame de DNA, ele tentou mantê-lo por perto.

O artista relatou ainda que a situação do filho iria além da dependência química em drogas e álcool e que também teria indícios de dependência química psicológica.

Após a polêmica com o cantor, o jovem afirmou que gostaria de ter “vida de um cidadão normal”, trabalhar e fazer shows no final de semana. “Sertanejo por hobbie! Depois de conhecer meu pai, não quero mais fama e sucesso”, declarou, após uma seguidora afirmar que ele poderia aproveitar o momento em que seu nome está sendo falado para ganhar fama.

Para outra seguidora, Guilherme detonou o pai. “Convive com ele para tu ver! Só tem fama e dinheiro, mas caráter é zero em si. Não tô falando dele fumar, ele faz o que quiser com a vida dele. Só não seja hipócrita. E outra: ele não me ajuda, mas atrapalha muito me difamando e todo mundo fica do lado dele porque é rico e famoso! Mas eu convivi”, disse.

Por fim, ele fez graves acusações contra Latino. “Ele colocava amante novinha dentro de casa, falava que era para mim! Me fez usar droga para c@#@$%! Me abalou psicologicamente várias vezes , então mora com ele para tu conheceres. Nem mulher esse cara sabe segurar, quem dirá filho amar ele! Ele quis me destruir, então deixa eu me defender”, encerrou.