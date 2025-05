Quem é o secretário da Previdência que recebeu Careca do INSS

O secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, recebeu o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, no próprio gabinete em 13 de março de 2023, como revelou a coluna.

Jornalista de formação, Adroaldo ocupava a Secretaria do Regime Geral de Previdência Social da pasta à época da reunião. Já o Careca do INSS – uma das figuras centrais da “Farra do INSS”, revelada em uma série de reportagens do Metrópoles – acompanhava um representante de correspondentes bancários de empréstimos consignados na data.

Esse, no entanto, não foi o primeiro cargo ocupado por ele num governo petista: foi chefe de gabinete e secretário-executivo substituto do Ministério das Comunicações durante a gestão de Dilma Rousseff. Nessa época, presidiu o Conselho de Administração dos Correios e foi, ainda, conselheiro fiscal da Telebras.

Adroaldo também ocupou a chefia de gabinete da liderança do PDT no Senado durante a Reforma da Previdência, função que repetiu na Câmara dos Deputados, o que mostra a forte ligação com o partido que desembarcou do governo.

O atual número 2 da Previdência também foi chefe de gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA), que já admitiu conhecer o “Careca do INSS”. O parlamentar é responsável pela indicação do ex-diretor de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) André Fidélis para o cargo, do qual foi afastado em 2024, no início das suspeitas de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A reunião entre Adroaldo e o Careca do INSS

Na contramão da lei, a reunião de Adroaldo com o Careca do INSS não consta na agenda oficial dele. A coluna obteve os registros de entrada e de saída do lobista no prédio por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI): ele entrou no ministério às 10h37 e saiu após 30 minutos, às 11h07.

Adroaldo Portal omitiu encontro com o Careca do INSS de sua agenda oficial

À coluna, Adroaldo Portal explicou que a reunião não havia sido agendada e que não conhecia o Careca do INSS, mas decidiu recebê-lo porque havia sido informado por uma assessora que um representante de correspondente bancário gostaria de falar com o secretário. O lobista acompanhava esse representante, segundo o secretário.

Também alegou que o tema do encontro foi a redução do teto de juros do empréstimo consignado do INSS e que nada teria sido tratado sobre descontos associativos. O encontro entre Adroaldo Portal e o Careca do INSS ocorreu horas antes da reunião ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), ocasião em que se reduziu os juros do empréstimo consignado. Adroaldo era membro do colegiado.

Questionado sobre o motivo de o compromisso com o Careca do INSS não constar no sistema e-Agendas, Adroaldo Portal explicou que estava no início de sua gestão e que “houve uma falha de pauta”. O secretário havia sido nomeado por Carlos Lupi há mais de um mês.

Adroaldo Portal foi alçado a número dois da pasta no último dia 22 de maio pelo titular do Ministério da Previdência Social, Wolney Queiroz – que, por sua vez, assumiu o posto de Carlos Lupi, demitido na esteira da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga o esquema de descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.

Farra do INSS

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023. Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.

As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23/4 e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi.