O mundo da música internacional foi surpreendido, na última quinta-feira (22/5), com o acidente de avião em San Diego, na Califórnia, que matou o produtor musical Dave Shapiro, aos 42 anos. O profissional contava artistas conhecidos na sua lista de clientes, entre eles os irmãos Hanson, Sum 41 e Vanessa Carlton

O empresário cresceu no norte de Nova York, em meio à chamada cena “straightedge hard-core”. O amor dele pela música começou ainda na adolescência, quando formou uma banda com os amigos. Após a formatura, eles assinaram com uma gravadora e fizeram algumas apresentações. Essa estreia o permitiu fazer contatos na indústria musical, que foram importantes para que entrasse no mundo dos negócios.

Leia também

Apoio à música alternativa

Em sua vida profissional, Dave Shapiro se tornou conhecido por defender os músicos independentes, ajudou muitas bandas alternativas e conseguiu apoiar a formação de outras agências independentes, como a National Independent Talent Organization, da qual foi cofundador.

Em 2018, ele também ajudou a criar a Sound Talent Group, ao lado de Tim Borror e Matt Andersen. A empresa foca em ter no casting bandas alternativas de pop-punk, metalcore, post-hardcore e outros subgêneros populares do hard rock. Entre os famosos do portfólio estão Hanson, Pierce The Veil, Parkway Drive, Sum 41 e Vanessa Carlton.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

Dave Shapiro era apaixonado por aviação e tinha uma empresa aérea

Instagram/Reprodução 2 de 9

Dave Shapiro olha para fora do avião

Instagram/Reprodução 3 de 9

Quem era Dave Shapiro, produtor musical que morreu em queda de avião

Instagram/Reprodução 4 de 9

Dave Shapiro posa dentro de um avião

Instagram/Reprodução 5 de 9

Dave Shapiro

6 de 9

Dave Shapiro posa ao lado do cachorro da família

Instagram/Reprodução 7 de 9

Dave Shapiro posa ao lado do cachorro da família e sua esposa

Instagram/Reprodução 8 de 9

Dave Shapiro faz selfie ao lado da esposa

Instagram/Reprodução 9 de 9

Dave Shapiro posa com a esposa durante viagem

Instagram/Reprodução

Reconhecimento e casamento

Em 2012, Dave Shapiro foi incluído na lista “30 Under 30” da Billboard, que reconhece estrelas em ascensão no entretenimento. Quatro anos depois, em 2016, se casou com Pawlik em 2016 na pequena cidade de Talkeetna, no Alasca.

Ele também era piloto profissional e dono de uma escola de aviação chamada Velocity Aviation e de uma gravadora, a Velocity Records.

O produtor musical obteve sua licença de piloto aos 22 anos e, em 2019, conquistou a certificação máxima da aviação americana. Ele dividia a vida entre San Diego e Homer, no Alasca, ao lado da esposa.

O acidente

O empresário musical Dave Shapiro, conhecido por impulsionar carreiras de bandas como Hanson e Sum 41, faleceu aos 42 anos após um acidente aéreo em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (22/5). A informação foi confirmada pela agência Sound Talent Group, da qual ele era cofundador.

Shapiro era proprietário e piloto da aeronave que caiu, conforme divulgado pela Administração Federal de Aviação (FAA). A tragédia vitimou também dois colaboradores da agência, que emitiu uma nota oficial lamentando profundamente a perda: “Estamos devastados pela partida do nosso cofundador, colegas e amigos”.