“Quer minha destruição”, diz Alexandre Correa sobre Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann protocolou um novo pedido de prisão contra o ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Segundo a famosa, ele deve pensão alimentícia ao filho do casal, Alezinho. Em entrevista à coluna Fabia Oliveira, o famoso afirmou que vive com medo de ser preso, que não tem dinheiro e que a ex-mulher quer destruí-lo. “Tenho alguém que quer minha destruição”, disse.

No seu pedido de prisão contra o ex-marido, Ana Hickmann afirmou que Alexandre tem lucrado com palestras, propagandas e participações em podcasts, enquanto ela arcaria, sozinha, com todas as despesas do filho. Em nota, a defesa disse que a “inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros” do empresário.

“Luta pela sobrevivência”

Em entrevista exclusiva à coluna, Alexandre Correa foi além e afirmou que a ex-mulher quer sua “destruição”. O empresário também disse que é vítima de uma “perseguição”.

“São quase 20 meses de luta pela minha sobrevivência e esse é o oitavo pedido de prisão da Ana Hickmann contra mim”, começou. “Não tem como não levar isso com viés de muito pesar, é estarrecedor, mas é minha realidade e eu preciso enfrentar. Tenho alguém que quer minha destruição”, sacramentou Alexandre Correa.

Ele seguiu com o desabafo: “Se ninguém se tocou disso, eu sou vítima de uma perseguição clara. Nem mesmo as coisas que envolvem a vida da Ana Hickmann deixam ela em paz: o novo marido, o casamento, o vestido, a festa… Nada disso satisfaz, ela quer me perseguir e me destruir”, completou.

Medo da prisão

Alexandre Correa também admitiu que tem medo de ser preso. “Convivo com medo de ser preso há quase 20 meses. Eu não tenho dinheiro, não tenho acesso a recursos… meu medo de ser preso é iminente, desde a primeira tentativa de prisão, em novembro de 2023”, lamentou o empresário.

O ex-marido da apresentadora também disse que não tem dinheiro e que tem sobrevivido por meio de permutas. “Conseguir fazer duas redes sociais com algum número de seguidores, com algum engajamento razoável, e eu vivo de permutas. Permuto comida, tratamento, roupa, eu vou permutando. Eu entrego postagens em troca de serviços. É disso que eu vivo”, explicou.

Ao encerrar, Alexandre lamentou que o processo de divórcio esteja durando tanto tempo. “O que a Ana podia dilacerar da minha existência ela já fez. Nunca vi um divórcio durar tanto tempo. Nosso caso tá na imprensa há mais tempo que o caso do Daniel Alves, é uma coisa absurda. Não sei o que falar disso, sei da tentativa dela de me destruir. Até agora não conseguiu, espero que não consiga”, concluiu.