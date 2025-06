quer-parar-de-fumar?-nutricionista-orienta-como-a-dieta-pode-ajudar-no-processo

O Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, foi criado pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar os riscos do tabagismo. Pensando em quem deseja dar o primeiro passo para abandonar o cigarro, o portal LeoDias conversou com nossa colunista, a nutricionista Adriane Dias, que compartilhou dicas de como a alimentação pode ser uma aliada nesse processo.

Adriane, que tem experiência com grupos de apoio para ex-tabagistas em Unidades Básicas de Saúde, explica que existe sim, uma relação direta entre a alimentação e o processo de parar de fumar. Inclusive, a especialista informa que pequenas mudanças na dieta podem ajudar a reduzir os sintomas da abstinência, melhorar o humor e até diminuir a vontade de fumar.

A nutricionista também destaca que essa fase é uma ótima oportunidade para reaprender a comer com mais consciência e qualidade, já que muitos fumantes têm as papilas gustativas anestesiadas: “Quando param de fumar, os sabores voltam a ficar mais intensos o que pode tornar a comida mais prazerosa”, a especialista reforça a abordagem e separou dicas do que consumir durante o período de abstinência:

Frutas, legumes e verduras: ricos em antioxidantes, fibras e vitaminas do complexo B, importantes para o sistema nervoso

Oleaginosas (como castanhas e nozes): fontes de magnésio, que ajudam na ansiedade

Grãos integrais (como arroz integral, aveia, pão integral): ajudam a manter a glicemia estável e diminuem os picos de irritação

Água e chás sem cafeína: manter-se hidratado reduz sintomas físicos da abstinência e evita confundir sede com vontade de fumar

Mastigar cenoura, pepino ou frutas cortadas em tirinhas, chiclete e balas zero também ajudam a ocupar a boca e as mãos, o que é muito útil para quem sente falta do gesto de fumar

Por outro lado, Adriane alerta que alguns alimentos e hábitos devem ser evitados durante esse período, pois podem aumentar a vontade de fumar ou intensificar os sintomas da abstinência:

Café e bebidas alcoólicas: muitas pessoas associam o cigarro a esses hábitos, então o consumo pode ser um gatilho

Alimentos muito gordurosos ou açucarados: podem dar sensação de prazer momentâneo, mas causam picos e quedas de energia e humor, o que não ajuda na fase de abstinência

Ficar longos períodos sem comer: isso pode gerar irritação, ansiedade e compulsão, aumentando o risco de recaída

Adriane também comentou sobre outro efeito comum ao parar de fumar: o ganho de peso. Embora seja habitual, ela reforça que pode ser prevenido: “A nicotina acelera o metabolismo, então ao parar, o gasto calórico diminui um pouco. A comida passa a ter mais sabor, o que pode levar ao aumento do apetite”, a especialista explica que muitas pessoas usam a comida como substituto emocional para o cigarro.

Inclusive, a ansiedade provocada pela abstinência pode gerar episódios de compulsão, com foco em comidas hiperpalatáveis. No entanto, além de ajudar a prevenir o ganho de peso, o acompanhamento nutricional também pode contribuir para o controle da ansiedade, a melhora do humor e o aumento das chances de sucesso no processo de parar de fumar. Por isso, a nutrição é um dos pilares em muitos programas antifumo.

Para quem deseja dar o primeiro passo, Adriane informa que existem programas gratuitos que oferecem tratamento completo para ajudar nesse processo: “No SUS, esse acompanhamento é muitas vezes integrado a programas antitabagismo que também oferecem adesivos de nicotina, apoio psicológico e acompanhamento médico gratuito. Esse cuidado multidisciplinar é essencial”.

Por fim, a especialista deixa um conselho para quem quer aproveitar a data como ponto de partida para deixar de fumar: “Como nutricionista, pude ver de perto como uma escuta atenta, uma orientação acessível e um plano alimentar realista podem fazer toda a diferença nesse momento de mudança tão importante. A alimentação não cura o vício, mas pode ser uma poderosa aliada na superação dele”, encerra.