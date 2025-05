Quilos mortais: veja como está o casal que somava 550 kg

Quando decidiram encarar o desafio do reality show Quilos Mortais, exibido originalmente em 2018 pelo canal TLC e atualmente pela Record TV, Vianey e Allen sabiam que precisavam de uma mudança radical para sobreviver à obesidade extrema. Juntos, somavam impressionantes 550 kg — Allen pesava 290 kg, enquanto Vianey, 260 kg.

A situação era tão grave que o casal não conseguia sequer dividir a mesma cama devido às limitações físicas causadas pelo excesso de peso.

Com a ajuda do renomado cirurgião bariátrico Dr. Younan Nowzaradan, eles iniciaram uma jornada intensa de reeducação alimentar. A nova rotina impunha uma dieta rígida de apenas 1.200 calorias por dia, sem lanches fora das refeições principais, o que exigia disciplina e comprometimento total.

Na época, eles estavam casados havia cerca de 20 anos e contaram no programa que o vínculo entre os dois se construiu, em grande parte, em torno da comida.

O primeiro grande objetivo era conquistar a liberação médica para a cirurgia bariátrica. Allen conseguiu passar pelo procedimento rapidamente, mas Vianey enfrentou um obstáculo: foi diagnosticada com problemas cardíacos que adiaram a operação.

Determinada, ela aderiu com firmeza ao plano alimentar e, na segunda avaliação médica, foi aprovada para realizar a cirurgia. O resultado foi surpreendente: Allen perdeu cerca de 130 kg e Vianey, 102 kg.

A transformação física e emocional do casal emocionou os telespectadores, e eles voltaram a aparecer no programa em 2023, em um episódio especial que mostrava como ex-participantes estavam vivendo anos depois da experiência.

Vianey, no entanto, enfrentava dificuldades para manter a perda de peso e relatava insegurança diante da evolução do marido. Infelizmente, em 2023, a trajetória de Vianey teve um desfecho doloroso: ela faleceu aos 41 anos, deixando Allen devastado. Apesar do luto, ele encontrou apoio emocional em uma nova parceira, Angie J., com quem segue atualmente.