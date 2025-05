rabanne-exalta-ritmos-e-povo-do-rio-de-janeiro-em-nova-campanha

Um coco na praia, um cafezinho no calor e passinhos de funk são rotina para muitos brasileiros, e é esse estilo de vida que a Rabanne adotou como tema da campanha da coleção high summer 2025. Do Anoitecer ao Amanhecer é fotografada por profissionais cariocas que conhecem bem esse mundo e traduziram, em imagens, a presença da moda no Rio de Janeiro.

Vem conferir!

Campanha no Brasil

“Uma homenagem ao funk carioca, ao povo, e ao poder do baile”. É assim que a campanha de verão da Rabanne é apresentada, deixando claro, antes mesmo das imagens, o papel que a cidade do Rio de Janeiro exerce na construção da série de fotos e vídeos. O trabalho central é fotografado por Melissa de Oliveira, conhecida pelos retratos do cotidiano da zona norte da capital fluminense.

A sequência mostra as atividades do povo carioca ao longo de um dia, desde o nascer do sol à beira-mar, expressões de vestimenta e afeto durante o dia e até acrobacias de moto na noite carioca. Acompanhando tudo está a moda, explícita em looks coloridos e de trabalho manual, além de customizações e tranças de cabelo entre amigos e família.

Dos primeiros raios de sol aos faróis das motos na madrugada — o Rio nunca dorme, e a moda também não

Melissa de Oliveira registra o cotidiano da zona norte com a sensibilidade de quem vive a cidade

High Summer 2025 ganha vida sob o sol carioca

Cada look da campanha foi pensado para traduzir o calor, a cor e a vida da cidade

Entre tranças e customizações, a campanha celebra o afeto e a expressão individual nas comunidades do Rio

Garotas se arrumam para o baile: a beleza da rotina traduzida em moda e resistência

Os passinhos, os looks e o som narram a história de um povo

O destaque da campanha está no funk, com garotas se arrumando para uma festa e amigos “lançando o passinho” no baile. A trilha sonora do vídeo passa por grandes músicas do ritmo brasileiro, com mistura dos MCs Neguinho, Marlon e Hollywood e até mesmo uma parte de Manhã de Carnaval, de Luiz Bonfá.

Confira a campanha Do Anoitecer ao Amanhecer:

Rabanne no Brasil

Paralelamente ao lançamento, a grife francesa divulgou uma campanha nas redes sociais fotografada por Bruno Machado, mostrando outros pontos da rotina carioca, mas focada na divulgação do clássico perfume Million Gold. As imagens retratam atividades como uma ida à feira e um pastel como lanche, tudo acompanhado pelos looks e fragrância da Rabanne.

Confira:

Campanha para o perfume

“Um ritmo cintilante captura o momento”

Ambientada no Rio de Janeiro

Rotina carioca

“Brilhando no Rio”

O perfume Million Gold

Fotografias de Bruno Machado

