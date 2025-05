Rafa Brites dá bronca em casais do Power Couple após Dhomini partir para cima de Carol

Felipe Andreoli e Rafa Brites iniciaram o Power Couple desta quinta-feira (22/5) dando uma bronca nos casais que estão confinados no reality show. Após Dhomini partir para cima de Carol, esposa de Radamés, durante a votação que definiu quais casais iriam disputar a D.R, a apresentadora pediu que os participantes tomem cuidado para não ultrapassarem os limites dentro do jogo.

“Ontem os ânimos se exaltaram e o que a gente viu aqui não foi legal. Tomem cuidado para não cruzar nenhum limite dentro do jogo. Estamos preparados para garantir a integridade física de todos, especialmente de todas as mulheres. Repito, tomem cuidado com o limite”, afirmou Rafa Brites.

Entenda o caso

A votação do Power Couple para decidir quais casais vão disputar a D.R da semana pegou fogo nesta quarta-feira (21/5). Dhomini surtou ao ver a sua esposa, Adriana Leizer, ser interrompida por Carol, esposa de Radamés. O ex-BBB precisou ser segurado pelos outros casais para não avançar na mulher do ex-jogador de futebol. Felipe Andreoli e Rafa Brites precisaram interromper o programa e chamar os comerciais.

Tudo começou quando Adriana Leizer justificava o seu voto no casal Carol e Radamés alegando uma situação de racismo contra Everton e Emilyn. A esposa de Radamés então interrompeu a fala de Adriana, para tentar se defender. “Cala a boca”, respondeu a esposa de Dhomini. “Cala a boca, não”, disparou Carol. Neste momento, o goiano perdeu a peciência e começou a gritar. “Vai deixar falar ou vai fazer igual você fez aquele dia?”, disse, aos berros, enquanto levantou e se posicionou contra a mulher.

Outros casais pularam em cima de Dhomini para tentar controlá-lo, sentaram ele no sofá à força e o seguraram enquanto ele tentava se desvencilhar. Assustados, Felipe Andreoli e Rafa Brites também gritavam do telão, tentando acalmar o participante, sem sucesso. Os apresentadores interromperam a transmissão e chamaram o intervalo. Ao retorno para a sede da casa, eles explicaram que Dhomini saiu da votação para receber atendimento médico, e seguiram com a dinâmica.