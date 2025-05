Raffa Torres grava DVD e reforça laços com Mioto: “Até as birras são as mesmas”

O cantor e compositor Raffa Torres gravou seu novo DVD, “Alma”, em São Paulo na noite desta quinta-feira (22/5). Em entrevista à repórter do portal LeoDias, Jussara Ávila, Raffa refletiu sobre o poder da música e, em um dos momentos da entrevista, falou sobre sua amizade com Gustavo Mioto: “O Gu Mioto é um dos meus melhores amigos da vida. Conheço ele há mais de 11 anos. […] A gente brinca que até as pessoas que a gente tem um pouquinho de birra são as mesmas! Não é polêmica! Fica interno!”, disse ele.

A declaração gera especulações sobre possíveis desavenças compartilhadas entre os dois artistas, especialmente depois que Gustavo Mioto revelou em entrevista recente no programa “Sabadou com Virginia” um artista que já o deixou desconfortável: a resposta foi Luísa Sonza. Embora Raffa não tenha citado nomes, a menção a “pessoas que a gente tem um pouquinho de birra” levantou questionamentos se ele se referiu à cantora.

Ao falar sobre suas composições, Raffa destacou que, embora tenha escrito mais de 1.200 músicas, incluindo sucessos como “Libera Ela”, “A Vida é um Rio” e “Moça do Caixa”, este novo trabalho representa o álbum mais eclético de sua carreira.

Além disso, compartilhou histórias emocionantes, incluindo a de um fã terminal que o inspirou profundamente em 2022. Segundo ele, o rapaz estava em estado terminal e, faltando poucos dias para falecer, ia se casar. O fã pediu um vídeo do cantor: “Senti de pegar o meu carro em São Paulo e ir até Balneário Camboriú, ir lá dar um abraço nele e conhecer. Esse cara mudou a minha vida. Mudou muito a minha perspectiva, o meu jeito de fazer música e me mostrou que eu estava no caminho certo em fazer músicas que têm a capacidade de curar pessoas. A música não é só entretenimento, a música é mais do que isso. Ela pode ser algo que toque a sua alma”, contou Raffa sobre a escolha do nome para o DVD.

O cantor também mencionou influências que vão do forró ao sertanejo, refletindo sua trajetória entre São Paulo e Bahia. “Eu nasci em São Paulo mas fui para Bahia com 40 dias de vida, então é uma mistura boa. Minha vó gosta de dançar um forrozinho e pergunta: ‘Que dia você vai fazer um forrozinho pra vovó dançar?’. Nesse tem! Então tem participações incríveis também”, mencionou animado.

Rafa Torres gravou seu novo projeto audiovisual no Vibra São Paulo em uma apresentação com ingressos esgotados. O projeto contou com uma megaestrutura e um repertório de 37 músicas, entre regravações e faixas inéditas. Também subiram ao palco Dilsinho, Marcos & Belutti, Gustavo Mioto, Raphaela Santos, DJ Eme, João Gomes, Bruno Caliman e Mestrinho.

O cantor começou sua carreira como compositor e escreveu grandes sucessos, como “2050” e “Acertou a Mão”, na voz de Luan Santana; e “Eu Era” e “Tão Feliz”, interpretadas por Marcos & Belutti.