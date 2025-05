Rafinha Bastos zomba de polêmica envolvendo Fábio de Melo

O humorista Rafinha Bastos gravou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (23/5) ironizando a recente polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo. Em tom sarcástico, o comediante afirmou que estava sendo confundido com o rapaz que acompanhava o religioso no momento da confusão em uma cafeteria de Joinville (SC).

“Estou vindo a público me explicar de um caso que foi atribuído a mim”, disse ele antes de resumir toda a treta envolvendo Fábio de Melo e o ex-gerente da cafeteria, que foi demitido após uma reclamação pública feita pelo padre.

Ironia com tanquinhos

Logo em seguida, Rafinha mencionou o rapaz envolvido, declarando com ironia que muitas pessoas estavam achando que era ele quem estava ao lado do religioso no momento da confusão:

“Tem muita gente dizendo que essa pessoa sou eu. Inclusive vazaram fotos minhas, do meu tórax. Inclusive são fotos minhas mesmo, né?”, brincou o ator ao publicar prints de “tanquinhos” de diferentes rapazes.

“É uma ignorância as pessoas acharem que todo corpo bonito vem da mesma pessoa. Somos mais de um. Somos poucos ainda, mas somos mais de um. Tá bom, gente? Vamos parar de espalhar fofoca”, finalizou ele.

