Rainbow Six Siege X será grátis? Saiba o que muda, impressões e mais do FPS

O TechTudo testou o novo Siege X durante evento da Ubisoft para a imprensa na Arena Carioca 1, um dia antes do início dos playoffs do Reload Rio 2025. Foi possível notar diversas melhorias no sistema de áudio do jogo, deixando passos de adversários e tiros bem mais realistas. Agora, é possível identificar a origem do barulho com maior precisão, o que facilita a criação de novas estratégias na gameplay. Para o diretor criativo do R6, essa é uma das mudanças mais notáveis do Siege X e também o seu aprimoramento preferido no jogo.