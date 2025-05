Raio-X: Brasil enfrenta o Japão em busca de empate no retrospecto

A Seleção Brasileira feminina enfrenta o Japão, nesta sexta-feira (29/5), às 21h30, na Neo Química Arena. O jogo é um amistoso em preparação para a Copa América Feminina de 2025. O torneio acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

Na última vez em que se enfrentaram, na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Japão derrotou o Brasil por 2 x 1. No histórico do confronto, as asiáticas levam a melhor, com sete vitórias, contra seis da Amarelinha.

Confira os números de Brasil x Japão:

16 jogos

7 vitórias para o Japão

6 vitórias para o Brasil

3 empates

24 gols marcados pelo Japão

19 gols marcados pelo Brasil

Brasil enfrenta o Japão nesta sexta-feira (30/5)

Jogo acontece na Neo Química Arena

No retrospecto, o Brasil tem seis vitórias, contra sete das japonesas

O jogo também será marcado por um fato inusitado: não será liberada a entrada de torcedores com camisas de times, para evitar tumultos ou confrontos entre as torcidas.

Confira nota da CBF:

“A medida foi adotada para garantir um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os presentes. Os torcedores que desejarem entrar no estádio podem optar por vestir a camisa da Seleção Brasileira.

A iniciativa busca promover um ambiente mais seguro e organizado, evitando possíveis tumultos ou confrontos. Além disso, a presença de um grande número de torcedores com a camisa da Amarelinha vai tornar a festa para Seleção Brasileira mais bonita e especial. A recomendação é para que todos respeitem a orientação e cheguem com antecedência, facilitando o acesso ao estádio. A recomendação deve ser seguida por todos para evitar contratempos na entrada.

Contamos com a compreensão de todos para que esta partida seja marcada por entusiasmo, segurança e alegria. Vá para o estádio apoiar o Brasil com responsabilidade!”