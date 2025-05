Raquel muda o visual em “Vale Tudo” em nova fase da personagem; veja quando será

A transformação de Raquel (Taís Araújo) em “Vale Tudo” vai começar de forma gradual a partir da segunda semana de julho. Já como sócia da Paladar, empresa de quentinhas, ela passará a se cuidar mais, com o incentivo de Consuelo (Belize Pombal), e isso impactará diretamente sua aparência.

Essa mudança já estava prevista na trajetória da personagem, que começa a ganhar dinheiro e mudar de vida. Não se trata de uma resposta direta às críticas do público — embora seja fato que muitos espectadores vêm reclamando do visual atual de Raquel, especialmente das roupas e do cabelo branco colado à cabeça.

A primeira alteração será justamente no cabelo, que ganhará um aspecto mais sofisticado e bem tratado, semelhante ao estilo que Taís Araújo costuma exibir fora da novela.

O figurino também será repaginado. Raquel vai abandonar os vestidos estampados e começará a usar peças de alfaiataria. No início, surgirá com um ar de “nova rica”, mas, aos poucos, seu estilo ficará mais elegante e discreto.

Outra novidade será a maquiagem: Raquel passará a usar uma make bem leve, diferente do que acontece atualmente, quando Taís entra em cena totalmente sem maquiagem.

A estreia dessa nova fase está prevista para o capítulo 89, que deve ir ao ar no dia 11 de julho. Ao chegar ao restaurante e contar que fechou quatro contratos, Gilda (Leticia Vieira) vai comentar: “É esse look novo? Tá muito gata”. Celina (Malu Galli) também elogiará: “Está muito bonita mesmo, Raquel”. “Ela já era linda. Agora, além de linda, está poderosa”, falará Poliana (Matheus Nachtergaele). A nova empresária vai disparar: “É chato mas é verdade, as pessoas

respeitam mais uma pessoa arrumada. Só que, o que vale, é o que a gente tem por dentro”.