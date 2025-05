Real Madrid acerta com Alexander-Arnold e paga multa para tê-lo antes do Mundial

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira (30/5), a contratação do lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold. O jogador, que estava em fim de contrato com o Liverpool, assinou vínculo de seis temporadas com o clube espanhol, válido de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2031.

Para garantir a presença do atleta na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que será disputada de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, o Real Madrid decidiu antecipar sua chegada. O clube pagou uma multa rescisória de 10 milhões de libras (cerca de R$ 64,2 milhões) ao Liverpool, que liberou o jogador um mês antes do fim do vínculo.

“O Real Madrid e o Liverpool chegaram a um acordo para Trent Alexander-Arnold se vincule a nosso clube pelas próximas seis temporadas, de 1º de junho de 2025 até 30 de junho de 2031”, informou o comunicado oficial publicado pelo clube merengue.

Alexander-Arnold, de 26 anos, deixa o Liverpool após quase duas décadas no clube. Formado nas categorias de base desde os seis anos, o lateral disputou 354 partidas pela equipe principal entre 2016 e 2025. Nesse período, marcou 23 gols e registrou 86 assistências, além de ter conquistado nove títulos — entre eles, duas Premier Leagues e uma Liga dos Campeões da UEFA.

Sob o comando de Xabi Alonso, que assumirá o Real Madrid para a próxima temporada, o lateral deve reforçar um setor afetado por lesões, como a do titular Daniel Carvajal. Além de sua atuação consolidada na lateral direita, Alexander-Arnold também é utilizado com frequência no meio-campo, ampliando suas possibilidades dentro do elenco.

O inglês será o mais novo representante do país a vestir a camisa merengue, se juntando a nomes como David Beckham, Michael Owen e Jude Bellingham, este último já integrado ao elenco e também revelado pelo futebol inglês.