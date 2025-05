Real Madrid anuncia saída de Carlo Ancelotti, novo treinador do Brasil

O Real Madrid anunciou, neste sábado (24/5), a saída de Carlo Ancelotti do cargo de treinador. O italiano de 65 anos se despede do clube neste sábado (24/5), às 11h15 (horário de Brasília), na última rodada da LaLiga, contra a Real Sociedad. Na segunda-feira (26/5), ele se apresenta como técnico da Seleção Brasileira, com a missão de fazer a primeira convocação.

“O Real Madrid C. F. e Carlo Ancelotti chegaram a um acordo para encerrar seu mandato como treinador do Real Madrid. Nosso clube deseja expressar sua gratidão e apreço por um homem que é uma verdadeira lenda do Real Madrid e do futebol mundial”, escreveu o clube em nota.

Carlo tinha contrato com o Real Madrid até julho de 2026. Ele rompe o contrato e dá o lugar a Xabi Alonso, ex-jogador do clube. Ancelotti deixa os merengues como treinador mais vitorioso da história da equipe, com 15 títulos.

A Seleção tem dois jogos marcados para o próximo mês. São eles: