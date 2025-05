Real Madrid apresenta Xabi Alonso, técnico substituto de Ancelotti

O Real Madrid apresentou, nesta segunda-feira (26/5), Xabi Alonso como novo treinador da equipe. Ele chega para substituir Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira.

Xabi assinou um acordo de três temporadas com o Real Madrid e já assume o comando para a Copa do Mundo de Clubes.

O espanhol de 43 anos terá poucos dias de trabalho antes de viajar para os Estados Unidos, onde será disputada a competição, a partir do dia 14 de junho. Os rivais no grupo H são Al-Hilal, Pachuca, do México, e RB Salzburg, da Áustria. A equipe estreia no torneio dia 18, uma quarta-feira, contra os sauditas.

Lenda como jogador do Real Madrid

omo jogador, ele defendeu as cores do Real Madrid entre 2009 e 2014 e conquistou cinco títulos. Dentre eles, a Champions League de 2013/14, com Ancelotti como técnico.