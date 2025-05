Real Madrid oficializa a contratação do lateral Alexander-Arnold

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira (30/5) a contratação do lateral inglês Trent Alexander-Arnold, de 26 anos, que jogava pelo Liverpool. Em um comunicado oficial, o clube revela que o vínculo com o novo reforço tem duração de seis temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2031.

O lateral tinha contrato com a equipe inglesa até junho do ano que vem. No entanto, a diretoria merengue fez um esforço para contar com o jogador no Mundial de Clubes da Fifa, onde Alexander-Arnold deve estrear com a camisa do Real Madrid. A competição tem início marcado para o dia 14 de junho, enquanto a estreia do Real está prevista para o dia 18 de junho contra o Al-Hilal.

No início do mês, o jogador havia anunciado publicamente que não permaneceria no Liverpool. A decisão causou revolta na torcida, que chegou a queimar camisas do jogador em forma de protesto.

Arnold faz parte de um pacote de contratações que o clube pretende fazer junto da chegada do treinador Xabi Alonso.

Arnold possui acordo com o Real Madrid

Konaté está entre os zagueiros que o Real demonstrou interesse em contratar

O Real Madrid pagará cerca de 59 milhões de euros (R$ 372 milhões na conversão atual) para contar com o zagueiro

Aos 26 anos, Alexander-Arnold chega ao Real Madrid após colecionar títulos importantes pelo Liverpool. Além de ser bicampeão da Premier League, o jogador ainda venceu uma Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa da Uefa, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra.

Confira na íntegra o texto de apresentação de Arnold publicado pelo Real Madrid:

O Real Madrid CF e o Liverpool FC chegaram a um acordo que manterá Trent Alexander-Arnold no nosso clube pelas próximas seis temporadas, de 1º de junho de 2025 a 30 de junho de 2031.

O internacional inglês de 26 anos se junta à nossa equipe após ganhar nove títulos com o Liverpool: 1 Liga dos Campeões, 1 Copa do Mundo de Clubes, 1 Supercopa Europeia, 2 títulos da Premier League, 1 Copa da Inglaterra, 2 Copas da Liga e 1 Supercopa da Inglaterra.

Alexander-Arnold, que passou toda a sua carreira no futebol no Liverpool, é titular da seleção inglesa desde 2018, com quem jogou em duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e uma Eurocopa (2024).

A nível individual, foi incluído uma vez (2020) no FIFA FIFPro World 11, duas vezes na Equipa da Temporada da UEFA Champions League (2018/19 e 2021/22) e três vezes na Equipa All-Star da Premier League (2018/19, 2019/20 e 2021/22). Ele também foi nomeado Jogador Jovem do Ano da Premier League em 2019/20.

Alexander-Arnold jogará pelo Real Madrid no Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos a partir de 14 de junho.