Recorde de incêndios no Canadá afeta qualidade do ar nos EUA

Os incêndios florestais no Canadá em 2025 estão batendo recordes, ainda no início da temporada. Até o momento, mais de 640 mil hectares – uma área que equivale a quase 900 mil campos de futebol – foram consumidos pelo fogo. Isso representa cerca de 40% acima da média dos últimos dez anos para este período do ano.

As províncias de Manitoba e Saskatchewan enfrentam uma temporada de incêndios sem precedentes.

A quantidade de fumaça no ar é tanta, que está sendo transportada por ventos de alta altitude para o sul do continente, afetando a qualidade do ar em diversos estados norte-americanos, entre eles Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois e Indiana. Alertas de qualidade do ar foram emitidos, com níveis considerados prejudiciais para grupos sensíveis e, em alguns locais, para toda a população.

Os níveis de partículas finas que afetam a saúde respiratória (PM2.5) já ultrapassaram os limites seguros adotados por padrões europeus de qualidade do ar. As cidades em Manitoba e Saskatchewan registraram índices classificados como ‘muito ruins’.

Enquanto os estados do meio-oeste dos EUA, afetados pela fumaça, como Minnesota e Wisconsin, enfrentam condições ‘ruins’ a ‘muito ruins’ de qualidade do ar.

Temporada de fogo

A temporada de fogo no Canadá, também chamada de wildfire season, ocorre geralmente entre maio e outubro, com pico nos meses de julho e agosto. Ela tem se tornado cada vez mais intensa e longa por causa das mudanças climáticas, que elevam as temperaturas, reduzem a umidade e aumentam a incidência de raios — um dos principais causadores de incêndios naturais.

Apenas na província de Manitoba os incêndios já devastaram cerca de 200 mil hectares, o triplo da média anual da região. Além disso, mais de 17 mil pessoas foram evacuadas, marcando a maior evacuação da província nas últimas décadas.