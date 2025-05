Regis Danese “invade” perfil do Santos e cobra goleiro: “Não é homem”

O cantor gospel Regis Danese usou as redes sociais para cobrar uma suposta dívida do goleiro Gabriel Brazão, do Santos. O artista “invadiu” uma postagem do clube sobre o desempenho do atleta e questionou se ele esqueceu de pagar as ajudas que deu no início da carreira.

O cantor alegou que custeou moradia, passagens aéreas e até motorista particular para o jogador santista. Regis ainda chegou a disparar que Gabriel “precisa virar homem” e acertar a dívida. Após a repercussão da postagem, a crítica foi apagada.

Leia também

O que disse Regis Danese

“O Gabriel Brazão é um excelente goleiro, só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo! ESQUECEU, BRAZÃO? Os anos que morou na minha casa? As passagens aéreas que comprei para você? Motorista particular, não é homem para honrar com seus compromissos?”, perguntou Regis Danese.

Em seguida, ele completou: “Estamos aguardando, tenho todos os prints aqui das conversas de você dizendo que vai acertar! Tenho os e-mails trocados com o seu irmão Mateus Cabral dos gastos que tivemos com você! Só queremos o que é nosso, nada mais!”, cobrou o cantor gospel.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O cantor Regis Danese

2 de 4

Gabriel Brazão

Raul Baretta/ Santos FC 3 de 4

Regis Danese

Reprodução/Instagram 4 de 4

Gabriel Brazão

Abner Dourado/Sports Press Photo/Getty Images

Goleiro morou com Regis Danese

Em 2020, o goleiro Gabriel Brazão contou, em entrevista à ESPM, que morou na casa de Regis Danese por dois anos. Na época, ele tinha 13 anos. “Eu sou de Uberlândia e o Cruzeiro foi o primeiro time que fiz teste. Um grande amigo meu é filho do cantor Regis Danese e era nosso vizinho. Jogávamos bola juntos e um dia eu jogava bem contra os adultos”, disse ele na ocasião.

Ele completou: “Ele me levou para fazer teste no Cruzeiro. Não imaginava que isso seria possível. As portas foram abertas no começo. O Regis chegou a ser meu empresário por um tempo. Mas até hoje, na minha carreira, foi um cara bem importante na minha carreira”, contou.