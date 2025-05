Regis Danese se retrata após cobrar dívida de goleiro do Santos

O cantor gospel Regis Danese se retratou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (29/5) após cobrar publicamente o goleiro do Santos, Gabriel Brazão por uma dívida. Após a repercussão do caso, o comentário original da cobrança, feito em uma publicação do clube, foi deletado.

Por meio de uma nota de esclarecimento, a equipe do artista explicou que o cantor arcou com algumas despesas no início da carreira do atleta, como passagens aéreas, moradia e motorista, enquanto o mesmo tentava se firmar como jogador. Mas que pela proximidade entre os dois, nunca foi realizado nenhum documento formalizando o reembolso dos valores investidos.

Ainda no esclarecimento, foi indicado que a cobrança através do comentário se deu por um sentimento de ingratidão e decepção: “No entendimento de Regis não houve um reconhecimento à altura de sua importância na carreira do jogador, que principalmente após a sua consolidação como profissional injustificadamente afastou-se do cantor”.

Por fim, a retratação apontou que não há uma dívida a ser paga e que Regis não irá mais tocar no assunto: “é necessário frisar que o Atleta jamais contraiu, por meio da assinatura de documento, obrigação de devolução ou repasse de valores, de maneira que inexiste dívida financeira entre as Partes”.