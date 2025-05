Regis Danese se retrata com goleiro do Santos após polêmica

O que disse a nota de Regis Danese

Na nota publicada nesta tarde, a equipe jurídica de Regis argumentou que, durante a adolescência de Brazão, o cantor teria custeado passagens aéreas, moradia e motorista particular enquanto o jovem atleta buscava se firmar no futebol.

Os dois, inclusive, eram vizinhos de condomínio na época em que o jogador foi indicado por Regis ao Cruzeiro. No entanto, os advogados do artista reconhecem que jamais foi firmado qualquer documento formalizando a obrigação de reembolso desses valores, ou qualquer vínculo contratual entre as partes.

A retratação também indicou que o desabafo do cantor foi motivado por um sentimento pessoal de decepção, já que, segundo ele, não houve reconhecimento à altura por parte de Brazão após sua consolidação como jogador profissional. Ainda assim, Regis afirmou que não existem pendências financeiras legais e que o assunto está encerrado.

Entenda o que está por trás da nota

A coluna Fábia Oliveira apurou com exclusividade que a retratação só veio depois que o jurídico do goleiro exigiu que Regis apresentasse provas documentais da dívida. Sem o material, a orientação foi clara: ou ele se retrataria publicamente ou seria processado.

Procurado, Regis Danese afirmou que não se pronunciaria sobre o assunto.

Relembre

A confusão começou quando Regis usou as redes sociais do Santos para cobrar Brazão, relembrando os anos em que o atleta viveu em sua casa, além das despesas que teria bancado no início da carreira do goleiro.

Em tom de desabafo, ele ainda alegou ter registros de conversas e e-mails com o irmão de Brazão sobre os gastos — e chegou a dizer que o ajudou mais do que ao próprio filho, que também tentava se firmar no futebol na época.

Leia a nota de retratação de Regis Danese na íntegra

“Nota de Esclarecimento

A assessoria jurídica do cantor Regis Danese, pela presente, expõe o que se segue:

Em 27.05.2025 na rede social Instagram foi postado comentário sobre um possível débito do atleta Gabriel Brazão, relativo ao período em que o goleiro esteve vinculado às categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube, clube em que ingressou por indicação de Regis. À época desta indicação o cantor arcou em conjunto com seus pais com diversas despesas necessárias para evolução da carreira do atleta, tais como passagens aéreas, custos de moradia e motorista particular da família.

Até em razão da proximidade entre o atleta e o artista, que eram vizinhos no mesmo condomínio, jamais foi formalizado qualquer documento estipulando a obrigação de devolução dos valores investidos, apesar da relevante contribuição na carreira do jogador.

O comentário sobre a eventual dívida e comportamentos correlatos do atleta deu-se pois, no entendimento de Regis, não houve um reconhecimento financeiro à altura de sua importância na carreira do jogador, que principalmente após a sua consolidação como profissional injustificadamente afastou-se do cantor.

Contudo, é necessário frisar que o atleta jamais contraiu, por meio da assinatura de documento, obrigação de devolução ou repasse de valores, de maneira que inexiste dívida financeira entre as Partes, cujas assessorias jurídicas estiveram em contato e esclareceram os fatos.

Após este esclarecimento, o cantor Regis Danese dá este assunto como encerrado, e segue com seus compromissos de ministério e sua agenda profissional, afirmando que não mais se manifestará sobre esta questão.

João Geraldo Danese Silveira.”