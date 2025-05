Rejuvenescimento natural? Especialista comenta caso da mãe das Kardashians

Kris Jenner, mãe das famosas irmãs Kardashians e Jenner, deu o que falar nas redes sociais nesta semana. A socialite passou por uma verdadeira transformação e surpreendeu os internautas com o visual semelhante ao das filhas Kim e Kourtney. O portal LeoDias conversou com a dermatologista Marcela Braga, especialista no assunto para esclarecer as dúvidas sobre o assunto.

Marcela Braga deixou claro que o primeiro passo para ter uma aparência tão rejuvenescida é procurar um médico dermatologista. “Cada caso é único, e o que funciona para uma pessoa pode não ser suficiente para outra. Os procedimentos dermatológicos não invasivos podem resultar em uma melhora significativa, mas, em casos de flacidez muito acentuada, o mais indicado é a cirurgia plástica”, disse a especialista.

Aos 69, Kris Jenner exibe visual rejuvenescido e vira assunto na web
Kris Jenner teria passado por lifting facial

“Porém, é importante enfatizar que o lifting cirúrgico é um procedimento mais invasivo e que apresenta maiores riscos, portanto nem todos os pacientes terão indicação”, enfatizou a médica.

Outra questão que a dermatologista pontuou foi sobre os possíveis exageros que podem ocorrer quando o paciente opta por certos procedimentos. “Sinais comuns de exagero nas intervenções estéticas incluem rostos muito esticados, com volume desproporcional em bochechas e lábios, além da perda das expressões naturais, com aspecto congelado.”

Ela ainda destacou que a questão dos exageros não é um problema do procedimento estético em si e sim a falta de técnica e senso estético. “O maior problema, não são os procedimentos em si, mas o senso estético e a técnica utilizada pelo profissional que os realiza. Preenchimentos com ácido hialurônico e toxina botulínica podem ter resultados incrivelmente naturais e satisfatórios quando bem indicados por um médico dermatologista”, explicou.

Além disso, Marcela Braga explicou que a abordagem mais indicada para o rejuvenescimento facial após os 60 anos é associar diferentes tratamentos. “O envelhecimento acontece em diversas camadas: há reabsorção óssea, especialmente na maxila e nas maçãs do rosto, que enfraquece a sustentação da pele; os ligamentos perdem firmeza, contribuindo para a flacidez; a movimentação dos músculos leva à formação de linhas de expressão; na derme, há redução de colágeno e elastina, comprometendo a firmeza e elasticidade; e, por fim, a epiderme apresenta manchas e textura irregular”, começou.

“Dessa forma, é necessário combinar tratamentos que atuem em todos esses pilares do envelhecimento, como ultrassom microfocado, lasers fracionados ablativos (como o laser de CO₂), bioestimuladores de colágeno injetáveis, preenchimento com ácido hialurônico em pontos estratégicos, fios de sustentação, peelings e toxina botulínica”, detalhou Marcela Braga.

Por fim, a dermatologista esclareceu que essas transformações geram impacto porque rompem as expectativas sobre o envelhecimento. “As pessoas esperam que, com o passar dos anos, a aparência manifeste a idade biológica. Porém, atualmente, com os avanços da medicina, é possível que a aparência acompanhe a vitalidade da mente, o estilo de vida ativo e a capacidade preservada de realizar atividades com autonomia e plenitude. O corpo pode, sim, refletir a juventude que ainda habita por dentro”, finalizou.