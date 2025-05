Relembre a carreira de Wagner Moura até prêmio inédito em Cannes

Wagner Moura fez história neste sábado (24/5) ao se tornar o primeiro brasileiro a vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes, graças à sua atuação marcante em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho.

Quem acompanha a trajetória do ator sabe que o reconhecimento é fruto de uma carreira construída com consistência e talento. N

ascido em Salvador (BA), Moura começou no teatro ainda na adolescência. Aos 16 anos, já se destacava nos palcos da capital baiana e, no final dos anos 1990, recebeu o prêmio Revelação no Prêmio Braskem de Teatro por sua atuação em Abismo de Rosas.

Wagner Moura

O Agente Secreto

Wagner Moura na série Ladrões de Drogas da Apple TV+

Wagner Moura

A A24 liberou o primeiro trailer do filme Guerra Civil, da A24

Wagner Moura

O reconhecimento nacional veio com a peça A Máquina, de João Falcão, em 2000, em que atuou ao lado de Lázaro Ramos e Vladimir Brichta. O espetáculo abriu portas para Wagner Moura no cinema e na televisão.

O sucesso se consolidou em 2007 com a atuação no filme Ó Pai, Ó. Neste filme, Wagner Moura contracenou com Lázaro Ramos, um grande amigo que fez no teatro. Até os dias de hoje, os dois seguem muito próximos e conectados.

No mesmo ano, o ator participou da novela Paraíso Tropical. Anos depois, a atuação como Capitão Nascimento em Tropa de Elite divulgou o nome de Wagner Moura nacionalmente.

Em 2021, o ator dirigiu, roteirizou e produziu o filme Marighella, que conta a história do baiano Carlos Marighella. Mais recentemente, Wagner Moura participou de grandes produções internacionais como Narcos, Guerra Civil e Ladrões de Drogas.