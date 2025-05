Relembre a trajetória de Ana Paula Arósio, que é cotada para retornar à Globo

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, Carlos Araújo, diretor da próxima novela das sete, “Coração Acelerado”, faz questão de uma participação especial de Ana Paula Arósio na trama. Afastada das telinhas da Globo desde 2008, a atriz deixou saudades após uma carreira marcada por grandes sucessos; relembre a trajetória da artista!

Assim como muitos famosos, Ana Paula iniciou a carreira ainda na infância. A jovem chamava atenção por sua beleza onde quer que passasse e logo começou a trabalhar como modelo, participando também de comerciais de televisão. Foi então que decidiu seguir a carreira de atriz, fazendo sua primeira participação em “Éramos Seis”, no SBT.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Ana Paula Arósio Reprodução Ana Paula Arósio Reprodução Reprodução Globo Reprodução Ana Paula Arósio em recente entrevista ao “Fantástico” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

Após atuar em algumas novelas na emissora de Silvio Santos, Ana Paula ganhou destaque como protagonista da minissérie de grande sucesso da Globo, “Hilda Furacão”, ao lado de Rodrigo Santoro. Com apenas 23 anos, a atriz estourou no mercado e passou a emendar um trabalho atrás do outro, como “Terra Nostra”, “Os Maias” e “Esperança”.

No entanto, em 2008, durante as gravações de “Ciranda de Pedra”, novela dirigida por Carlos Araújo, Ana decidiu abandonar o projeto e se afastar das novelas para viver reclusa. Apesar de nunca ter revelado o motivo da decisão, especula-se que a atriz tenha optado por se afastar devido a algumas tragédias pessoais, como o suicídio de seu noivo em 1996.

Na época, Ana Paula se mudou para o interior de São Paulo, para um sítio longe dos holofotes, seguido de uma mudança para o interior da Inglaterra. Apesar do afastamento, a atriz voltou a aparecer nas telinhas em algumas ocasiões, como no seriado “Na Forma da Lei”, da Globo, em 2010, e nos filmes “A Floresta que se Move”, 2015, e “Primavera”, 2022.

Em algumas ocasiões, Ana Paula voltou aos holofotes para realizar campanhas publicitárias, já que sua presença sempre despertou curiosidade. Recentemente, ela também fez uma participação especial no “Fantástico”, Agora, Carlos Araújo deseja que ela retorne com uma pequena participação na nova novela, mas a atriz ainda não tomou uma decisão definitiva.