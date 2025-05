Repórter do portal LeoDias é empurrada por esposa de MC Poze em delegacia

Após a prisão de MC Poze do Rodo nesta quinta-feira (29/5), a repórter Monique Arruda, do portal Leo Dias, esteve na delegacia para acompanhar o caso. Durante a cobertura, Viviane Noronha, esposa do funkeiro, se recusou a dar declarações e empurrou a jornalista, dizendo: “Pode me deixar, por favor”.

Poze foi preso em sua casa, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio, que investiga o envolvimento do cantor com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo as autoridades, além de manter vínculos com o grupo criminoso, MC Poze também é suspeito de fazer apologia ao crime em suas músicas e apresentações. As investigações apontam que o funkeiro realiza shows exclusivamente em comunidades controladas pela facção, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis e outras armas de grosso calibre, que atuariam como responsáveis pela segurança do artista e do público nos eventos.

Durante a condução do caso na delegacia, a esposa de MC Poze, Viviane Noronha, esteve no local, mas se recusou a falar com a imprensa.