Resultado final do seletivo do ISE/AC é publicado no Diário Oficial; confira a lista

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) tornou público, na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final do processo seletivo para docentes e instrutores. A seleção tem como objetivo compor a equipe responsável pela execução do curso de formação de servidores do instituto.

Os candidatos aprovados devem comparecer até esta sexta-feira, 30 de maio, no horário das 8h às 13h, ao Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (CIEPS), localizado na Via Verde, BR-364, KM 02, para dar início aos trâmites de contratação.

A lista final dos selecionados está organizada por disciplina, carga horária, cargo, modalidade, nome, pontuação (em ordem decrescente), vínculo institucional e observações.

O edital também estabelece a possibilidade de interposição de recurso para os candidatos desclassificados. O prazo é de dois dias úteis contados a partir da data de publicação do resultado. Os recursos devem ser protocolados presencialmente no CIEPS, no mesmo endereço e horário de atendimento.

VEJA OS NOMES: