Rio Branco pode enfrentar recorde de frio com primeira friagem do ano, diz Climatempo

O Climatempo, instituto especialista em previsão meteorológica, divulgou a lista de cidades brasileiras que podem enfrentar recorde de frio nesta semana, com a chegada de uma nova frente fria no país.

Na lista, está a capital Rio Branco, no Acre. Além de São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho.

“Estas são as capitais com grande probabilidade de registrar os recordes de menor temperatura mínima (menor temperatura do ano) e algumas também de menor temperatura máxima”, disse a empresa.

O Inmet (Instituto nacional de Metereologia) emitiu, na tarde da terça-feira (27), um alerta de queda de temperatura em pelo menos 12 estados brasileiros, incluindo o Acre.

A frente fria vai chegar ao Brasil pelo Rio Grande do Sul e, nesta quarta-feira (28), causa tempo severo com queda brusca nos termômetros de toda a região sul, atingido os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Devido ao choque entre massas de ar quente e frio, outras localidades também serão afetadas, como é o caso de São Paulo.

Veja as cidades podem registrar recorde de temperaturas:

Porto Alegre entre 7°C e 9°C – recordes atuais: 9,2°C/19,9°C

Florianópolis entre 9°C e 11°C – recordes atuais: 12,4°C/21,7°C

Curitiba entre 2°C e 4°C – recordes atuais: 9,5°C/17,1°C

São Paulo entre 8°C e 10°C- recordes atuais: 13,3°C/16,8°C

Campo Grande entre 4°C e 6°C – recordes atuais: 13,8°C/22,6°C

Cuiabá entre 11°C e 13°C – recordes atuais: 19,0°C/26,0°C

Rio Branco entre 14°C e 16°C – recordes atuais: 20,4°C/26,3°C

Porto Velho entre 18°C e 20°C – recordes atuais: 23,0°C/26°C