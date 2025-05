Rio Branco registra a menor temperatura do ano com 16,3ºC; previsão é de novos recordes de frio

A capital do Acre, Rio Branco teve os termômetros marcando apenas 16,3ºC, na quinta-feira (29), a menor temperatura registrada em 2025 até agora. O frio intenso foi provocado pela chegada de uma forte massa de ar polar, que começou a influenciar o clima na região na quarta-feira (28), trazendo ventos de até 42,1 km/h.

Além de Rio Branco, Epitaciolândia também enfrentou um amanhecer gelado, com os termômetros marcando 15,4ºC. Segundo o pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”, com a continuidade da frente fria, novos recordes de temperatura sejam registrados ainda nesta sexta-feira (30).

Previsão completa

A previsão para esta sexta-feira indica tempo firme em todo o estado, sem chance de chuva, mas com noites e madrugadas bem frias.

Nas regiões leste e sul, que incluem municípios como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, os ventos continuam soprando do sudeste, com intensidade que varia entre fraca e moderada, mas com possíveis rajadas mais fortes. A umidade do ar deve ficar entre 45% e 55% durante a tarde, e entre 80% e 90% nas primeiras horas da manhã.

Já no centro e oeste do estado, que abrange Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a situação será parecida, com clima seco e frio, além de uma baixa possibilidade de chuva.

Temperaturas seguem baixas em várias cidades

As mínimas previstas para esta sexta-feira mostram que o frio seguirá predominando:

– Rio Branco e municípios vizinhos, como Senador Guiomard e Bujari: entre 13ºC e 15ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia e região: também entre 13ºC e 15ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas de 14ºC a 16ºC;

– Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima: entre 16ºC e 18ºC.

As máximas, por sua vez, devem ficar amenas, variando de 22ºC a 28ºC, dependendo da região.