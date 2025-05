Rio de Janeiro sediará Mundial de Tênis de Mesa em 2029

Em momento de destaque no cenário internacional, o tênis de mesa vem ganhando espaço no Brasil. E em 2029, o país será sede do Mundial da modalidade. Nesta terça-feira (27/5), o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede da competição.

A cidade brasileira venceu a disputa com cidades Austrália, China, Alemanha, Iraque e Estados Unidos. O resultado foi divulgado durante assembleia da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) , em Doha, no Catar. O local foi palco da última edição da competição, encerrada nesse domingo (25/5).

Em publicação nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa celebrou a decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBTM (@cbtm)

Esta será a primeira vez que o torneio será sediado na América do Sul. Realizada a cada dois anos, a edição de 2027 será disputada em Astana, no Cazaquistão.