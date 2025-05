Rival da Steam, GOG libera jogo clássico grátis por tempo limitado; veja como resgatar

A GOG, loja rival da Steam conhecida por suas iniciativas de preservação de clássicos, está oferecendo mais um jogo totalmente gratuito no PC, mas por tempo limitado. O título da vez é Warhammer 40,000: Rites of War, um game de estratégia baseado em turnos lançado originalmente em 1999.

A oferta traz o jogo do programa de preservação da GOG com resgate de 100% de desconto até o dia 29 de maio, às 13h, diretamente pela loja. Após adicioná-lo à sua conta, o título será seu para sempre — e o melhor: sem DRM, ou seja, você pode jogar sem depender de um launcher como a Steam.

Como resgatar o jogo grátis da GOG?

Para garantir Warhammer 40,000: Rites of War de graça, é necessário apenas ter uma conta na GOG, que pode ser criada com um e-mail. Confira o passo a passo para resgatar o game:

Acesse o site da GOG e faça login com sua conta (ou crie uma gratuitamente).

Com a conta logada, entre na página do game e clique em “Go to Giveaway”.

Encontre o banner da oferta de Rites of War e clique em “ Add to library ”.

e clique em “ ”. Pronto! O jogo será adicionado à sua biblioteca e poderá ser baixado diretamente do site ou pelo aplicativo GOG Galaxy.

Lembrando: a oferta vai até quarta-feira, 29 de maio, às 13h da manhã (horário de Brasília), então é bom correr para não perder.

O que é Warhammer 40,000: Rites of War?

Ambientado no universo sombrio e brutal de Warhammer 40K, Rites of War é um jogo de estratégia tática baseada em turnos que utiliza a mesma engine premiada de Panzer General II. Aqui, você comanda os Eldar, uma raça mística e milenar, em uma guerra desesperada contra os exércitos humanos do Império e os terríveis Tyranids, criaturas bioengenheiradas sedentas por destruição.

O game conta com 70 unidades diferentes inspiradas no universo Warhammer, uma campanha trazendo 24 missões e modos alternativos onde é possível jogar também com os Tyranids e o Império. O jogo também inclui um sistema de progressão baseado em “pontos de glória”, que permite personalizar seus exércitos com habilidades, armas e equipamentos únicos.

Rites of War é leve? Veja os requisitos

Por ser um jogo mais antigo, Rites of War é extremamente leve e pode rodar mesmo em PCs modestos. Assim, até mesmo quem tem um notebook ou computador fraco pode aproveitar o jogo de estratégia.

Requisitos mínimos:

Sistema: Windows 10

Processador: 1.8 GHz

Memória RAM: 2 GB

Placa de vídeo: Compatível com DirectX 9.0c

Armazenamento: 2 GB disponíveis

Vale a pena baixar?

Com jogabilidade clássica, e foco em estratégia, Warhammer 40K Rites of War é um título que pode agradar tanto fãs da franquia quanto veteranos do gênero. Além disso, faz parte da iniciativa de preservação de jogos antigos da GOG, o que torna o resgate ainda mais especial.

No entanto, é importante ressaltar que estamos falando de um título clássico, que possui limitações do seu tempo, e também conta com gameplay de estratégia. Assim, a menos que você busque uma experiência nostálgica, seja fã da franquia ou curta games desse gênero em específico, pode ser que o Rites of War não te agrade.

Por outro lado, se você busca uma experiência autêntica dos anos 90, vale a pena dar uma chance ao game grátis da GOG.

Steam também conta com jogos de Warhammer de graça

Além da GOG, a Steam também possui dois jogos grátis da franquia Warhammer atualmente. Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War pode ser resgatado sem custos na loja até hoje (26) de tarde.

Além disso, a franquia também recebeu o jogo Boltgun – Words of Vengeance, que traz um gameplay clássico inspirado nos anos 90. O título, que roda em computadores mais fracos, está disponível de graça para sempre na Steam.