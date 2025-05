RJ: Rocinha vira bunker de facção cearense e PM deflagra operação

A Polícia Militar do Rio de Janeiro deflagrou, na manhã deste sábado (31/5), uma operação para localizar e prender líderes do crime organizado oriundos do Ceará que estariam escondidos na Rocinha, na Zona Sul da capital fluminense. A ação conta com o apoio do Ministério Público e de órgãos de segurança dos dois estados.

Segundo as autoridades, a comunidade vinha sendo utilizada como um ponto de articulação remota para comandar atividades criminosas em território cearense.

Leia também

As investigações apontam que criminosos ligados a facções do Nordeste passaram a se refugiar no Rio, de onde continuavam a emitir ordens e manter a estrutura de poder nos presídios e nas ruas de Fortaleza e outras cidades.

Moradores relataram que ouviram rajadas de fuzil e explosões durante a madrugada, em meio ao cerco montado pelas forças de segurança. Até o momento, não há informações oficiais sobre prisões ou confrontos com feridos. A ação segue em andamento.