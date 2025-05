Roda de conversa sobre Fotografia Documental ocorre neste sábado no Museu dos Povos Acreanos

A Acreativa Produções e Narjara Saab realizam neste sábado (24), uma roda de conversa com tema voltado para Fotografia Documental, a partir das 14h, no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco.

Com entrada gratuita, o evento tem como programação um bate papo com apresentação de cases de sucesso e troca de informações sobre o tema, com foco em eventos culturais e debate sobre o papel da fotografia como ferramenta de registros históricos.

Entre os palestrantes está a profissional Hannah Lydia, que irá falar a respeito de “Fotografia de Eventos Culturais e Exposições Fotográficas”, já a palestrante Deyse Cruz Noronha deve abordar seu trabalho de fotografia com celular intitulado “Álbum de Família”, e Alexandre Cruz Noronha comenta sua atuação com o fotojornalismo.

O projeto A Fotografia de Bolso Como Ferramenta de Registro Documental aprovado no Edital PNAB de Formação da Fundação Elias Mansour.