Rodeio marca o início das comemorações pelos 48 anos de Mâncio Lima

O município de Mâncio Lima deu início, nesta quinta-feira (22), à programação especial em comemoração aos seus 48 anos de emancipação política. A festa, organizada pela gestão do prefeito Zé Luiz e do vice-prefeito Andinho, conta com rodeio, cavalgada, atrações musicais de nível nacional e uma forte movimentação econômica com mais de 250 empreendedores cadastrados.

Em entrevista, o prefeito Zé Luiz destacou que o evento é voltado para toda a população local e regional. “A gente organizou essa festa com muito carinho, não só para o povo de Mâncio Lima, mas também para o povo do Juruá. É um investimento que só foi possível com o apoio do Governo do Estado, do governador e do presidente da Assembleia, Nicolau Júnior. É uma festa da família, feita para gerar boas lembranças e fortalecer a união do nosso povo”, disse o gestor.

O vice-prefeito Andinho também celebrou a continuidade da tradição. “Estou muito feliz por fazer parte dessa festa. Quero parabenizar o prefeito Zé Luiz por manter esse evento vivo. O rodeio faz parte da história do nosso povo, e estar aqui é motivo de orgulho”, afirmou.

A programação inclui rodeios de quinta a sábado, a tradicional cavalgada no domingo (26), e dois grandes shows nacionais: a banda Gospel, no dia 29, e do Lambasaia, no dia 30. “Vamos encerrar os 48 anos do nosso município em grande estilo, mostrando que Mâncio Lima tem potencial turístico e atrações culturais fortes”, completou Zé Luiz.

Além do entretenimento, a festa tem impacto direto na economia local. Segundo Simon, responsável pela organização do setor comercial, o evento conta com mais de 250 empreendedores, sendo que os locais foram isentos de taxas. “Essa foi uma solicitação do prefeito para fortalecer o nosso comércio. Estamos vendo aqui um espetáculo, com gente vendendo, gerando renda e aproveitando essa grande festa. Só no rodeio temos mais de 53 comerciantes atuando”, explicou.

A rainha do rodeio, Cláudia Guimarães, foi coroada na primeira noite de evento e celebrou a conquista com entusiasmo. “É uma honra representar meu município. A preparação foi intensa, e tive apoio essencial dos meus patrocinadores e equipe. Levo daqui não só os R$ 3 mil do prêmio, mas também uma experiência inesquecível”, disse ela, convidando o público para prestigiar os dias restantes da festa.

Encerrando a entrevista, o prefeito Zé Luiz anunciou ainda que, além das festividades do aniversário da cidade, o município já está preparando o tradicional Festival do Coco, programado para os dias 12, 13 e 14 de setembro. “Nosso objetivo é movimentar a economia, gerar empregos e manter viva a cultura do nosso povo. Enquanto estivermos à frente da gestão, a comunidade pode contar com essa dedicação”, finalizou.