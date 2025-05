Roland Garros: João Fonseca alcança melhor ranking da carreira

Ao vencer o polonês Hubert Hurkacz, na primeira rodada de Roland Garros, nessa terça-feira (27/5), João Fonseca alcançou a melhor posição da carreira no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O brasileiro é, de acordo com projeções, o novo 57º colocado.

João Fonseca vai encarar o francês Herbert na segunda rodada de Roland Garros.

Brasileiro enfrentou o polonês Hubert Hurkacz na estreia.

João Fonseca, representante brasileiro no torneio maculino de Roland Garros.

O próximo desafio de João Fonseca será contra o francês Pierre-Hugues Herbert, nesta quinta-feira (28/5), pela segunda rodada do torneio. Se conseguir mais um resultado positivo, o jovem de 18 anos pode chegar a posição de número 54.

Caso conquiste o título da competição, o brasileiro alcançará 2899 pontos no ranking da ATP, o que o faria entrar no top-20 melhores tenistas do mundo.

Antes do início do tradicional torneio de Roland Garros, Fonseca estava na 65ª posição. O ranking da ATP será atualizado oficialmente apenas ao fim do Grand Slam. Antes, o ponto mais alto que o tenista chegou foi a 59ª colocação.