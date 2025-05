“Round 6” atropela geral e segunda temporada lidera audiência nos EUA com folga

O grande avanço das plataformas de streaming continua surpreendendo o mercado, mas a televisão aberta ainda tem um grande apelo nesse embate com os estúdios. A Nielsen, empresa responsável por medir dados de audiência nos EUA, divulgou os números das produções de maior sucesso na temporada 2024/2025.

A série “Round 6”, conhecida fora do Brasil como “Squid Game”, é de longe o maior sucesso do ano nos Estados Unidos, garantindo mais de 27,1 milhões de telespectadores apenas por lá nos primeiros 35 dias. Na sequência, a série “Adolescência” surpreendeu o público com mais de 19 milhões em seu primeiro mês no ar.

Terceira e última temporada da série "Round 6" chegará à Netflix em 27 de junho Reprodução Adolescência – Foto: Divulgação/Netflix

Reacher Divulgação / Prime Video Tracker – O Rastreador Divulgação / Disney+ Uma Mente Excepcional Divulgação / Disney+ Cooper Koch como Erik Menendez em "Monstros" / Reprodução

“Tracker”, série da CBS, que no Brasil está sendo transmitida como “O Rastreador”, pela Disney+, ficou em terceiro lugar com 17,4 milhões de audiência. Na sequência está a superprodução “Reacher”, do Prime Video, que teve 17,3 milhões de telespectadores no mesmo período.

Considerada um grande sucesso, “High Potential”, que no Brasil é exibida como “Uma Mente Excepcional”, no Disney+, começou indo ao ar na TV aberta com 8,2 milhões de espectadores e somou mais 7,9 milhões quando migrou para o streaming, chegando a 16,1 milhões.

Os números também confirmam o que já sabíamos: a Netflix é gigante, e as outras plataformas lutam para tentar se aproximar dos seus números. Eles também emplacaram a série de comédia mais assistida do ano com “Nobody Wants This”, traduzida como “Ninguém Quer”.