A influenciadora digital e ex-A Fazenda Ruivinha de Marte, de 28 anos, comunicou nesta quarta-feira (28) o fim do seu relacionamento com o empresário Arthur Défago. O casal havia assumido publicamente o namoro em junho de 2024 e usou um post conjunto no Instagram para anunciar a separação, que aconteceu em meio a uma onda de términos entre casais famosos.

Apesar de afirmar estar de “coração partido”, Ruivinha optou por um tom bem-humorado ao abordar o rompimento. Em um texto publicado nas redes sociais, ela agradeceu ao ex-companheiro pelos momentos vividos e fez referência aos benefícios materiais que teria recebido durante o relacionamento.

“Foram tempos de fartura: silicone de primeira, mega hair, lentes de contato nos dentes, harmonização facial e passeios de lancha”, escreveu a artista, arrancando risadas e reações dos seguidores.

A influenciadora ainda fez piada sobre a “guarda” da bebê reborn — uma boneca hiper-realista que simula um recém-nascido — afirmando que agora segue a maternidade solo. “Espero que a pensão continue caindo, afinal, além da fralda da bebê, tem também os cuidados da mamãe, né?”, brincou.

O tom leve e irônico do anúncio gerou grande repercussão nas redes sociais. Apesar das brincadeiras, Ruivinha deixou claro que a decisão não foi fácil: “É com o coração partido que venho, publicamente, anunciar o fim do meu relacionamento com Arthur.”