Rumo ao título: confira a trajetória de PSG e Inter até a final da Champions League

Neste sábado (31/5), a Allianz Arena, em Munique, recebe a grande decisão da UEFA Champions League 2024/25 entre Paris Saint-Germain e Internazionale de Milão. De um lado, o clube francês busca seu primeiro título continental. Do outro, a Inter tenta conquistar a taça pela quarta vez em sua história.

PSG: do abismo ao protagonismo

O Paris Saint-Germain começou a Fase de Liga sob desconfiança. Derrotas para Arsenal, Atlético de Madrid e Bayern de Munique comprometeram a classificação direta. O ponto de inflexão veio contra o Manchester City: após estar perdendo por 2 a 0 em casa, o time virou para 4 a 2 e manteve viva a esperança.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

Classificado em 15º com 15 pontos, o PSG foi aos playoffs. Ali, atropelou o Brest com um agregado de 10 a 0. Nas oitavas, encarou o Liverpool. Derrota por 1 a 0 em casa, vitória por 1 a 0 fora e brilho de Donnarumma nos pênaltis garantiram a vaga. Nas quartas, venceu o Aston Villa por 3 a 1 na ida e, apesar de abrir 2 a 0 na volta, permitiu o empate. O 5 a 4 no agregado foi suficiente. Na semifinal, o Arsenal caiu. 1 a 0 em Londres com gol de Dembélé e 2 a 1 em Paris com gols de Fabián Ruiz e Hakimi selaram a classificação.

Internazionale: muralha italiana

A Inter iniciou sua campanha com firmeza. Com seis vitórias, um empate e uma derrota na Fase de Liga, terminou em 4º lugar e avançou direto às oitavas. Sofreu apenas um gol em oito partidas. Nas oitavas, bateu o Feyenoord por 2 a 0 fora e 2 a 1 em casa. Nas quartas, eliminou o Bayern: 2 a 1 na Alemanha com golaço de trivela de Lautaro e 2 a 2 em Milão. A semifinal foi contra o Barcelona. Empate por 3 a 3 em Montjuic e vitória por 4 a 3 na prorrogação em San Siro, com gol de Frattesi nos acréscimos.

Histórico dos finalistas

A Inter de Milão tem três títulos da Champions: 1963/64, 1964/65 e 2009/10. Foi vice em 2022/23. O PSG disputa sua segunda final, após perder a decisão de 2020 para o Bayern. Nos últimos 10 anos, o PSG participou de 10 edições, com uma final em 2020 e semifinais em 2021 e 2025. Já a Inter teve sete participações, com finais em 2023 e 2025, e o título de 2010 como marco mais recente.

Expectativa em Munique

A grande decisão está lançada: o PSG quer sua primeira taça europeia; a Inter busca reviver a glória de 2010. Donnarumma e Lautaro, Dembélé e Thuram, Luis Enrique e Inzaghi. Os ingredientes estão na mesa. Resta saber quem erguerá a “orelhuda” em Munique.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora naVivaSorte! Acesse:https://go.aff.afiliados.vivasortebet.com/leodias