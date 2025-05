Rússia faz forte ataque à Ucrânia, com foco em Kiev, e deixa 13 mortos

Um forte ataque da Rússia nesta sexta-feira (24/5) contra a capital da Ucrânia, Kiev, e outras regiões, deixou pelo menos 13 mortos. O ataque de drones e mísseis ocorre no mesmo momento em que Rússia e Ucrânia começaram a libertar soldados e civis detidos, na maior troca de prisioneiros desde o início da guerra, há mais de três anos.

As mortes ocorreram em decorrência de um ataque massivo vindo de Moscou. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, neste sábado (24/5), que atingiu “empresas do complexo militar-industrial” e “posições do sistema antiaéreo Patriot” entregues por Washington ao governo ucraniano.

Pelo menos quatro mortos são da região leste de Donetsk, cinco nas regiões sul de Kherson e Odesa, e quatro na região norte de Kharkiv.

Informações da Força Aérea da Ucrânia, divulgadas pelo Portal RFi, são de que a Rússia lançou 14 mísseis balísticos e 250 drones de ataque contra o país, com o “foco principal” na capital Kiev.

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, as defesas aéreas derrubaram seis desses mísseis e 245 drones. “Foi uma noite difícil para toda a Ucrânia”, disse o presidente Volodymyr Zelensky no Telegram.