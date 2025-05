Rússia proíbe representações de Putin como Adolf Hitler

O Tribunal Distrital de Kirov, em Omsk, decidiu que é ilegal comparar Vladimir Putin com o líder nazista Adolf Hitler, dizendo que elas “incitam o terrorismo” e “prejudicam os interesses do Estado”.

De acordo com o ‘The Sun’, as autoridades russas baniram 12 sites e uma longa lista de fotos e vídeos online que ligavam Putin a Hitler. Críticos do líder russo foram impedidos de editar o bigode e o penteado de Hitler em imagens de Putin.

Além disso, a publicação cita que a descrição do líder russo como “Putler” — uma combinação dos dois nomes — também é proibida.

Desde a invasão da Ucrânia em 2022, uma série de críticos de Putin — tanto dentro quanto fora da Rússia — compararam o líder do Kremlin a Hitler pela brutalidade de sua repressão e assassinatos. As críticas são crescentes, mas o líder russo tenta ignorar a opinião pública.