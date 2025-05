saiba-a-verdade-sobre-alimento-apontado-como-“ozempic-natural”

Uma nova tendência tem ganhado força nas redes sociais: a ideia de que o psyllium — uma fibra solúvel natural — seria uma espécie de “Ozempic natural”. Embora o termo seja chamativo e tenha viralizado entre criadores de conteúdo voltados para nutrição e emagrecimento, fica aqui um alerta: a comparação entre o psyllium e medicamentos como o Ozempic é equivocada e pode gerar falsas expectativas.

Ozempic e psyllium: mecanismos completamente diferentes

O Ozempic, nome comercial da semaglutida, é um medicamento injetável utilizado no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Sua ação ocorre no sistema nervoso central, em que imita o hormônio GLP-1, ajudando a reduzir o apetite, melhorar o controle glicêmico e retardar o esvaziamento gástrico — com resultados comprovados na perda de peso.

Já o psyllium é uma fibra natural extraída da casca da semente da Plantago ovata. Ao entrar em contato com a água no trato gastrointestinal, forma um gel que contribui para a sensação de saciedade e melhora do trânsito intestinal.

Embora seja um excelente coadjuvante dentro de uma alimentação equilibrada, o psyllium não atua diretamente nos hormônios da fome e não deve ser confundido com um tratamento medicamentoso.

Diferentemente do Ozempic, que é indicado sob prescrição médica para pessoas com obesidade ou resistência insulínica, o psyllium não é um medicamento e não possui indicação formal para tratamento de sobrepeso ou obesidade. Seu papel é auxiliar em aspectos como o funcionamento intestinal, o controle glicêmico e a melhora da saciedade — sempre como parte de um conjunto de mudanças no estilo de vida.

A popularização do termo “Ozempic natural” também levanta outro ponto importante: a falsa dicotomia entre produtos naturais e medicamentos.

Tratar alternativas naturais como substitutos de terapias clínicas pode banalizar o uso correto de medicamentos e gerar uma pressão irreal sobre substâncias que não foram desenvolvidas com essa finalidade.

O que o psyllium pode (de fato) fazer por você?

Ainda assim, o psyllium pode ser um ótimo aliado para quem busca:

Regular o intestino;

Melhorar o controle da glicemia;

Aumentar a saciedade entre as refeições.

Mas é importante reforçar: ele não é um emagrecedor, não substitui medicação e deve ser utilizado com orientação profissional.

Para dúvidas sobre emagrecimento, estratégias nutricionais e uso de suplementos, o mais indicado é procurar orientação médica e nutricional.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida