Saiba o que é “mínima invertida”, fenômeno provocado pela onda polar

Você já ouviu falar do fenômeno da “mínima invertida”? Ele deve ser registrado ao longo desta quarta-feira (28/5) em algumas cidades do Paraná, entre elas a capital, Curitiba, em razão da passagem da frente fria provocada pela onda polar.

O fenômeno ocore quando a menor temperatura é atingida no início da noite – diferente dos outros dias, quando a temperatura mínima geralmente é registrada no começo da manhã.

A previsão do tempo indica que o dia na capital paranaense começa com temperaturas próximas de 18 ºC pela manhã e tem máxima prevista de 23 ºC por volta das 10h. Ao longo da tarde, as temperaturas caem e à noite devem chegar a 9 ºC.

Onda de frio polar

A queda brusca nas temperaturas acontece por conta de uma massa de ar de origem polar que se aproxima do Paraná. Nessa terça-feira (27/5), a área de instabilidade passou pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina e, gradativamente, deve avançar pelo Paraná via região oeste.

Nesta quinta-feira (29/5), a previsão é de geada para cidades próximas a Guarapuava, na região centro-sul, e a Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Já na sexta-feira (30/5), o fenômeno já se espalha, também, para Curitiba e região metropolitana e também pode se formar em cidades do oeste e sudoeste, como Cascavel e Francisco Beltrão, por exemplo.

Ações de prevenção

Com a queda das temperaturas, instituições municipais estão intensificando ações de prevenção e acolhimento, especialmente para a população em situação de rua.

Em Curitiba, além do reforço nas abordagens noturnas, que ocorrem entre 18h e 1h, a partir do acionamento das ações intensificadas, o serviço de abordagem social realizado durante o dia também será ampliado.

As equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social nas Regionais e do Centro de Encaminhamento Social na Regional Matriz atuarão de forma mais ostensiva das 8h às 17h.

A prefeitura reforça que a participação da população é importante. Ao avistar alguém em situação de risco devido ao frio, o curitibano pode acionar a Central 156, que encaminhará uma equipe ao local.