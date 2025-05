Saiba por que Coutinho não joga clássico diante do Fluminense

O Vasco enfrenta o Fluminense, neste sábado (24/5), às 18h30, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca abre a atual rodada da competição neste final de semana.

O Vasco chega ao Maracanã pressionado e sem sua principal referência técnica. Os visitantes não poderão contar com Philippe Coutinho. O principal jogador do Gigante da Colina está suspenso após ser expulso na vitória diante do Fortaleza por 3 x 0 e está fora do clássico.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Coutinho será desfalque no clássico

Lucas Figueiredo/Getty Images 2 de 4

O camisa 11 foi expulso na última rodada

Matheus Lima/Vasco 3 de 4

Payet seria opção mais viável porém ainda segue sem ser relacionado

Dikran Sahagian/Vasco 4 de 4

O Vasco joga o clássico sem o seu principal jogador

Wagner Meier/Getty Images

Desta forma, Fernando Diniz terá de reorganizar o meio-campo sem o jogador. Uma das possibilidades é escalar Nuno Moreira em uma função mais central. Com isso, Loide Augusto e Adson passariam a disputar uma vaga no setor ofensivo. O atacante Dimitri Payet voltou a treinar com o grupo após lesão, porém ainda segue sem ser relacionado pelo Vasco.

Leia também

O Fluminense, por sua vez, vive um momento melhor do que o rival. Depois de golear a Aparecidense por 4 x 1 pela Copa do Brasil, a equipe de Renato Gaúcho mira a vitória no clássico para se aproximar do G-4. O Tricolor soma 14 pontos e ocupa atualmente a 7ª colocação na tabela. A partida no meio da semana foi uma realização do Metrópoles Sports.