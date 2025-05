Saiba por que emagrecer com saúde vai além de dietas e exercícios

“Por que emagrecer continua sendo um desafio, mesmo para quem acha que está fazendo tudo certo?” Essa dúvida, cada vez mais comum nos consultórios, revela uma realidade que vai muito além da estética: a obesidade é uma pandemia silenciosa do século XXI.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com excesso de peso triplicou nas últimas quatro décadas. No Brasil, mais de 60% da população adulta está acima do peso.

Mas, se o problema é tão prevalente, por que ainda é tão difícil tratá-lo com eficácia?

Para começar, é preciso desconstruir um mito: emagrecer não se resume a comer menos e se exercitar mais. “O emagrecimento envolve uma complexa interação entre fatores hormonais, genéticos, emocionais e metabólicos”, explica a endocrinologista dra. Stephanie.

Reconhecida hoje como uma doença crônica, a obesidade é influenciada por muito mais do que o que está no prato. Disfunções como hipotireoidismo, resistência à insulina, alterações hormonais, estresse crônico, distúrbios do sono e traumas emocionais impactam diretamente no controle do peso.

“Muitas pessoas se culpam sem entender que há mecanismos no corpo que dificultam o emagrecimento. Com orientação adequada, é possível contornar essas barreiras”, afirma a médica.

Medicamentos, riscos e modismos

A busca por soluções rápidas fez disparar o uso de medicamentos como Ozempic e Mounjaro, originalmente indicados para diabetes tipo 2, agora utilizados para perda de peso.

Para a dra. Stephanie, a popularização desses fármacos se deve à eficácia comprovada na perda de peso e no controle do apetite. “Em alguns casos, os resultados são comparáveis aos da cirurgia bariátrica, sem a necessidade de intervenção invasiva. Mas, isso não significa que devam ser usados indiscriminadamente”, pondera.

As chamadas “dietas da moda” também entram na lista de vilões. Restritivas e insustentáveis, essas dietas comprometem o metabolismo, favorecem deficiências nutricionais e muitas vezes levam ao efeito sanfona.

“O ideal é seguir um plano alimentar individualizado, baseado em evidências e dentro da realidade de cada paciente”, ressalta o nutrólogo dr. Felipe Xavier.

Outro ponto complicado por quem tenta emagrecer por conta própria é o foco exclusivo no número da balança. Isso porque ela não é capaz de distinguir gordura, músculo ou retenção de líquidos. Por isso, exames como a bioimpedância e a calorimetria indireta são ferramentas indispensáveis na avaliação clínica.

A bioimpedância permite uma leitura segmentada da composição corporal enquanto a calorimetria mede com precisão o gasto calórico em repouso e identifica o combustível preferencial do corpo: gordura ou carboidrato. “Esses dados nos permitem montar estratégias nutricionais personalizadas e muito mais eficazes”, destaca o dr Felipe.

Emagrecer com saúde é possível

Para quem está em busca de emagrecimento duradouro, é importante frisar que não existe fórmula mágica, mas existe caminho. E ele passa pelo autoconhecimento, pelo cuidado individualizado e pelo suporte de profissionais capacitados.

Em um cenário em que a obesidade cresce silenciosamente, oferecer saúde de forma personalizada, respeitosa e científica pode ser o diferencial que muda vidas. E é nesse contexto que a clínica NeoLiv – Health Clinic surge como um exemplo de abordagem centrada no indivíduo.

Cada plano é montado com base em exames objetivos, como bioimpedância, calorimetria, análises laboratoriais e histórico clínico detalhado.

A suplementação, quando indicada, é feita de forma criteriosa e nunca é vendida ou imposta como solução milagrosa. “Nosso compromisso é com a ciência aplicada à prática clínica, sem modismos, achismos ou fórmulas genéricas”, afirma o dr. Felipe Xavier.

Mais do que reduzir números na balança, a missão da NeoLiv é promover qualidade de vida com propósito. A obesidade não é apenas um problema de saúde, ela impacta a autoestima, a mobilidade, a saúde mental e a dignidade das pessoas.

“Com o suporte adequado, é plenamente possível conquistar mais saúde, energia e qualidade de vida”, acrescenta a dra. Stephanie.

A proposta de integração entre ciência, cuidado e performance ganhou endereço fixo em Brasília com a inauguração da NeoLiv – Health Clinic

NeoLiv nasceu com o conceito de proporcionar uma “nova vida” ao paciente

A clínica oferece desde o início o serviço Fast Recovery, voltado para otimizar a recuperação muscular

A NeoLiv chega para redefinir o conceito de medicina esportiva e saúde premium na capital federal

Integração entre ciência, cuidado e performance ganha endereço fixo em Brasília

Fundada pela dra. Stephanie e pelo dr. Felipe Xavier, a NeoLiv – Health Clinic une endocrinologia, nutrologia e tecnologias de ponta, voltada para pessoas que buscam mais qualidade de vida.

Com sede na QI 7 do Lago Sul, a NeoLiv nasceu com o conceito de proporcionar uma “nova vida” ao paciente. Além das consultas especializadas, a clínica oferece desde o início o serviço Fast Recovery, voltado para otimizar a recuperação muscular.

Os especialistas entendem que emagrecimento e longevidade não são metas isoladas, mas consequências naturais de um organismo que funciona em equilíbrio. Por isso, a abordagem é integrada com o objetivo de tratar a pessoa como um todo, não apenas o sintoma ou o número na balança.

Com a proposta de transformar saúde e performance com ciência, acolhimento e personalização, a NeoLiv chega para definir o novo conceito de saúde, longevidade e emagrecimento saudável na capital federal.

A clínica foi fundada pelos médicos e maratonistas dr. Felipe Xavier e dra. Stephanie

Nascida em Boston e criada em Brasília, a dra. Stephanie traz uma visão global à medicina, unindo ciência e bem-estar

Dr. Felipe une conhecimento científico e prática clínica para promover saúde e performance

NeoLiv

